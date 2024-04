«Los partidos progresistas han traicionado al feminismo»

Juana Gallego, escritora y periodista, y Puri Leitor, psicóloga clínica, vicepresidenta y secretaria general, respectivamente, de Feministas al Congreso, lideran un partido que inaugura su andadura política en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Defienden los postulados feminista «que los demás partidos han abandonado». Tras años de activismo feminista, deciden dar el paso para defender «una teoría política que tiene unos principios ideológicos claros» que consideran que los demás partidos han abandonado. «Circula la idea de que somos de derechas y eso es falso. La mayoría procedemos de la izquierda progresista, pero ahora no hay ningún partido que defienda el feminismo».

Critican que los partidos progresistas «han utilizado como cebo» los postulados feministas para conseguir votos, «una instrumentalización que ha suplantado a la ideología feminista. Es una traición»

Niegan que haya división en el feminismo. «No hay dos feminismos. Hay un feminismo que conoce la teoría política, que es larga y clara, y otro que no la conoce, y lo que hay es una tergiversación y una suplantación».

El argumentario político de Feministas al Congreso, que presentarán más adelante en su programa electoral, se posiciona en contra de los vientres de alquiler, es abolicionista de la prostitución, defiende las garantías sanitarias para ejercer el derecho a la interrupción del embarazo y está en contra de la Ley Trans. «No juzgamos a nadie, vamos a la raíz de la desigualdad que lleva a las mujeres a esos escenarios».

El partido surgió durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus. «Empezamos a relacionarnos a través de internet y detectamos la orfandad política de los postulados feministas».

El partido suma afiliaciones y simpatizantes. «El feminismo es un pensamiento político que pretende la emancipación social en todo el mundo, que ha echado muchas horas de debate político a lo largo de la historia».

Rechazan los «deseos individuales» como generadores de derechos de quien «no ha profundizado en el conocimiento como sociedad, porque la desigualdad sigue».

Puri Leitor militó en Podemos y lo abandonó. Asegura que de la derecha y extrema derecha el feminismo nunca ha esperado nada, pero ahora «la apuesta doliente» de los partidos de izquierdas «es que nos acomodemos a lo que hay», razón por lo que deciden «tomar las riendas» y presentarse a las elecciones.

Juana Gallego nunca ha militado en ningún partido político. «Nunca hubiera imaginado encabezar una candidatura a unas elecciones europeas. Hay mujeres y hombres que no se sienten representados con los partidos políticos. Pensamos que la queja constante y el victimismo no lleva a ningún sitio y vamos a canalizarlo a través de la acción política». Aunque advierte que «nos enfrentamos a una ola reaccionaria universal y grave, que no sólo viene de los partidos de derechas y ultraderecha, sino también de los que creíamos de izquierdas».

Gallego critica que tanto los partidos de izquierdas como de derechas «están enredados en disquisiciones absurdas y una ficción que han llevado al ordenamiento jurídico. En pleno siglo XXI todavía se preguntan qué es ser mujer? Ni políticos ni sindicatos ni la gente de la calle sabe contestar ya a eso. Estamos a la deriva identitaria, que es la línea de flotación del feminismo. La izquierda posmoderna se ha abandonado a tendencia irracionales» en una sociedad «infantilizada y miedosa» en la que la publicidad «ha entrado a galope» y las redes sociales «difunden bulos» sin tiempo para reflexionar. «Vivimos una ficción social que se quiere imponer y está llegando a las leyes».

