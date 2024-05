«Milei unió en su contra a los mexicanos por sus ofensas a López Obrador»

El profesor universitario de Fotografía en la carrera de Artes Visuales, el mexicano de Querétaro, Demian Chávez, ofreció este martes en León una conferencia sobre los movimientos migratorios entre México y España fruto del trabajo de campo realizado en mayo bajo los auspicios de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León (Valladolid, Palencia y Salamanca), la Asociación de Mexicanos en León y el Centro Cultural Mexicano de Burgos. El profesor expone en España una serie de fotografías premiadas sobre la emigración mexicana. España es el tercer destino en importancia para los inmigrantes mexicanos. En la provincia de León viven doscientas personas de origen mexicano .

—¿Por qué expone estas fotos en España?

— Hay un convenio entre la universidad autónoma de Querétaro y la Asociación de Mexicanos de Castilla y León por el cual los universitarios, ya sean profesores o alumnos, tienen esta posibilidad. Hace un año envié un portafolios y ellos decidieron qué colección venía. Había hecho tres propuestas de fotografías que tenían que ver con la vida cultural de México, fotografías personales y trabajos documentales. Decidieron que la colección que tengo de migraciones era apropiada para hacer la gira.

—¿Dónde se puede ver ahora la exposición?

—En este momento está en Valladolid, estuvo en Burgos y en septiembre vendrá a León a la Facultad de Filosofía y Letras.

—¿Cuál es la temática que trae a la exposición?

—Son tres historias. Dos se entrelazan. Tienen que ver con el regresos de los migrantes de Estados Unidos a México a través de un fenómeno que se conoce como ‘La caravana de migrantes’. Esta caravana cumple 15 años. Empezaron cuarenta camionetas, treinta familias, con solicitud de resguardo para que no fueran asaltados ni secuestrados por los cárteles. También trataron de evitar la extorsión a través de los agentes de aduanas, que al verles pasar con camioneta o remolques con cosas, les cobraban de más, extorsionarles, argumentando que estaban importando material. Los grupos criminales empezaron a asaltar a los migrantes. En esa primera ocasión acudió un pequeño grupo de policía estatal de Querétaro, Tamaulita y dos o tres camionetas de los militares. Esa caravana se ha convertido en un fenómeno social muy importante y en 2023 logró, en un solo evento, agrupar a más de 9.000 personas y la cooperación de bomberos, policías estatales, guardia nacional, secretaría de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de muchos estados de la República, para gestionar el regreso rápido se realiza dos veces al año en verano y las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Este fue el origen de un reportaje gráfico que se convirtió en un seguimiento y en ensayo fotográfico. La otra historia es la de la familia Monroe, que salen desde Michigan y viajan 3.000 kilómetros hasta una comunidad de cien habitantes que se llama El Pocito, situada en el estado de Querétaro. El hijo de esta familia encontró una oportunidad lanzando oportunidades legales de trabajo, sin necesidad de utilizar un coyote para pasar la frontera de manera ilegal.

—¿Qué diferencia ve entre la migración a Estados Unidos y a España?

—Las personas que aspiran a llegar a Estados Unidos van en busca de esa fantasía de que van a ganar muchos dólares para tener una mejor economía, pero no precisamente ocurre de esa manera. El mexicano que emigra es por la falta de oportunidades laborales por falta de desarrollo económico en sus poblados. Pero también se ha vuelto tradición familiar. Sus abuelos, tíos, hermanos y padres emigran. Están esperando terminar la Secundaria para irse al otro lado a trabajar de lo que sea. En el caso de España hay una diferencia abismal. En todas las entrevistas que he hecho, encuentro que vienen por el tema académico, por superación académica, por una carrera, una maestría, por un doctorado o postdoctorado. Quienes llegan a España traen un recurso previo. Pero también he encontrado otra peculiaridad, vienen muchas personas porque se casan con las o los españoles, un fenómeno de amor. Son pocos los que buscan la visa humanitaria por razones de género o de seguridad por sentirse amenazados, son menos del 0,05%. Otro fenómeno que impulsa a los mexicanos a venir a España es por la familiaridad. Las personas que fueron a México se quedaron allí y formaron allí sus familias. Estas nuevas generaciones tienen la ventaja legal de aspirar a la doble nacionalidad bien porque sus abuelos fueron refugiados o porque emigraron también por trabajo.

—¿Cuál es el choque cultural que más le llama la atención entre mexicanos y españoles?

—Hablo desde la perspectiva personal porque ese asunto no lo he estudiado en mis trabajos. A mí me resulta todo familiar, no es como llegar a Chicago, por ejemplo. Los trazos urbanos de las ciudades son muy similares a los de los casos históricos de México. Se comparte mucho el gusto por la gastronomía, aunque hay diferencias, el estilo de la comida es similar.

—¿Cómo está ahora la situación económica y social en México?

—Hay varias aristas. Los políticos han hecho una pulverización de la sociedad, la han dividido y generado distancias que antes no teníamos. Socialmente, con este crecimiento desmedido de los cárteles en algunas ciudades se sienten demasiado vulnerables. Tanto en el norte como en el sur, a las once de la noche las personas ya no salen a la calle, hay una especie de toque de queda. En Querétaro no hay una presencia evidente de los cárteles ya se siente un poco de inseguridad en personas que están en situación de calle. No se han estabilizado los sueldos, hay una división enorme entre el norte y el sur. El norte y centro es muy industrial y el sur demasiado turístico. Gran parte del ingreso del estado viene por el turismo, la venta del petróleo y las remesas que mandan los migrantes en EE UU, que es donde está la mayor concentración de personas fuera del país. En Europa hay muchos menos. Los que están en Europa rara vez mandan dinero para sostener las familias.

—¿Qué opinión tiene de que el presidente de México López Obrador haya pedido al rey de España que se disculpe por la conquista de México?

— Un error garrafal, un disparate. Me parece raro porque López Obrador es historiador y debería saber que las personas que participaron en la caída de Tenochtitlán no eran españoles, venían de los reinos de Castilla y León, no estaba estructurada España. Y la cantidad de personas de Castilla que estuvieron en el asedio eran menos de cien personas y el resto pertenecían a los pueblos que estaban hartos del gobierno de la gran Tenochtitlán. Quienes hacen la conquista son los mismos originarios con un buen mariscal.

—México tiene, como España, un conflicto diplomático con Milei.

—Milei, al descalificar al presidente de México, nos unió a los que mexicanos de izquierdas, de derechas y de centro, que tachamos a Milei de loco. Faltó al respeto al presidente democráticamente elegido y con eso se ganó como enemigos a los mexicanos. Debió hacer buena política y no ser el resucitador del pensamiento de extrema derecha. En México tuvimos presidentes de extrema derecha y desataron una guerra contra el narco cuyas consecuencias seguimos sufriendo.