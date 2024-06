Psicólogos piden a Sanidad que se apruebe cuanto antes la especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo General de la Psicología y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, asociaciones de pacientes y familiares, y sociedades científicas y profesionales han pedido al Ministerio de Sanidad que se apruebe cuanto antes la especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa, ya que todo el mundo tiene "el derecho a recibir una atención integral que incluya el abordaje especializado y de calidad de los aspectos psicológicos para pacientes, familiares y cuidadores".

Esta reivindicación se ha realizado durante la Jornada 'Atención psicológica especializada en cáncer y final de vida: un derecho de todos y todas', organizada por la Comisión Promotora de la Especialidad de Psicooncología y Cuidados Paliativos. En ella, Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología de España, y Mercedes Navío Acosta, gerente asistencial Hospitales en el Servicio Madrileño de Salud, incidieron en esta cuestión.

En la necesidad de la implantación de dicha especialidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS), habida cuenta del profundo desarrollo y especialización de las distintas áreas de la psicología y, en especial, del avance de la Psicooncología y la Psicología Paliativa en las últimas décadas.

Por su parte, Juan Antonio Cruzado, coordinador de la Comisión Promotora de la Especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa, presidente de la Asociación de Psicooncología de Madrid y director del Máster Psicooncología y Cuidados Paliativos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha recordado que han pasado tres décadas desde la creación de la única especialidad de la Psicología en España, frente al alrededor de 50 actuales de medicina, 7 de enfermería o 5 de farmacia.

Finalmente expuso un manifiesto de 14 puntos esenciales sobre esta especialidad y su necesidad en la atención a pacientes, familiares y personas allegadas. La especialidad, aseguró, cumple con todos los requisitos señalados en el RD 589/2022, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud, entre otros.

La Especialidad de Psicooncología y Psicología Paliativa se trata de una especialidad solicitada, no solo por las principales sociedades científicas de este ámbito como la Sociedad Española de Psicooncología (SEPO), la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PEDPAL), sino también por otras organizaciones como SEOR, SEHH, SEPCyS, SEAS, SEMP, SEPIS, etc.; grupos y asociaciones de pacientes y familiares (AECC, GEPAC, FEPNC, FC ELA MV, etc.); programas y entidades de apoyo a la atención e investigación en estas áreas (Fundación "La Caixa", FEFOC), grupos de investigación de reconocido prestigio (Grupo Atlantes, Red Eol) o el ámbito universitario (Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Psicología de España), entre otros.