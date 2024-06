Alicia Gómez: «La valentía de la mujer en las TIC me impulsó a la ingeniería informática»

Dos trabajos de investigación en criptografía, en una fusión de las matemáticas con la informática, han sido el aval de la leonesa Alicia Gómez Pascual para convertirse en la mejor alumna de universidad del programa Stem Talent Girl en los Awards 2024 que se entregaron el jueves en Valladolid.

Esta joven de 20 años acaba de finalizar el tercer curso de ingeniería informática en la ULE y participa en el programa de promoción del talento femenino en las carreras Stem desde cuarto de la ESO. En el último año de educación secundaria, Alicia fue la única alumna de su clase que eligió la optativa de tecnología en el IES Ordoño II. Su profesora Ana Isabel «movió cielo y tierra» para buscarle un programa externo para que pudiera acercarse a la materia y entró en el Stem Talent Girl.

Permanecer en este programa hasta la universidad le permite aplicar sus estudios con materias multidisciplinares como las matemáticas. En los trabajos que ha presentado sobre criptografía «a la vez que estudio mates, las optimizo en el ordenador», comenta.

Alicia Gómez Pascual señala que Stem Talent Girl ha sido un programa crucial en su evolución a la ingeniería. «En cuarto de la ESO no sabía qué estudiar y gracias a la valentía de las mujeres del sector TIC estoy en ingeniería informática».

El programa le ha abierto puertas a asociaciones como Código Activo, que acercan la informática a niños y niñas. «Me ha permitido conocer a gente que está en el sector y abrirme puertas. Soy feliz», comenta. La joven leonesa galardonada quiere dedicarse a la Inteligencia Artificial. «Soy consciente de que es un área que «evoluciona muy rápidamente, pero gracias al programa no me da miedo el cambio. Me emociona lo que está por venir», afirma.

También valora Stem Talent Girl como un acicate para que aumente el acceso de las niñas a la informática. «Estos programas nos están envalentonando a las niñas para decir que podemos y también muestran a los chicos que lo estamos logrando», señala. Un cambio, asegura, que también ha abierto la mente al profesorado.

Alicia Gómez quiere seguir vinculada a Stem Talent Girl cuando finalice su carrera. «Mi plan es ser mentora, aunque desde la universidad ya actuamos como ‘hermanas mayores’ de las más pequeñas», asegura.

Carla Cabezas, primer accésit

En los Award 2024 de Stem Talent Girl fue distinguida con el primer accésit Award STG 2024 en la categoría Science for Her. la alumna de 4º ESO del Colegio Leonés Jesús Maestro Carla Cabezas.

«Participar en Stem Talent Girl ha sido muy significativo porque se me han abierto muchas puertas, he tenido muchas oportunidades nuevas y he descubierto muchas cosas que me están ayudando poco a poco a enfocar mi futuro y decidir qué quiero estudiar».

De momento, Carla Cabezas empezará el bachillerato tecnológico el próximo curso en el mismo centro. «No tengo muy claro qué voy a estudiar, pero sé que probablemente será una ingeniería», asegura. El jurado ha valorado su buen expediente académico, la participación en talleres del Fab Lab, el nivel de inglés y su implicación como embajadora en el programa europeo Shemakes.