'Sabores Ocultos': cenas temáticas con sabor a León

Publicado por Clara Barrio León

Un menú diseñado especialmente para esa velada, una degustación de productos leoneses y hasta un sorteo. Estos son los ingredientes elegidos por Ana Beltrán y Álvaro Iglesias, más conocidos como Leonsecome, para hacer la propuesta presentada en la VII edición de Sabores Ocultos.

Este proyecto busca ofrecer una experiencia única y diferente en cada ocasión en torno a la comida con la participación de elaboraciones hechas en la provincia y algunas sorpresas.

La dinámica es sencilla. Desde su cuenta en las redes sociales Instagram (@leonsecome) y TikTok (@leonsecome) anuncian fecha y hora y dan alguna pincelada sobre cómo podría ser el siguiente evento gastronómico. Los influencers abren inscripciones y un día o dos antes revelan en un correo la localización de la cena. El objetivo es ofrecer una cena secreta con un menú único y distintas sorpresas.

Sus creadores afirman que la idea surgió porque “creemos que en León hay mucho público con ganas de planes diferentes”. “ Consideramos que la gastronomía es el hilo conductor perfecto para juntar a gente y disfrutar en torno a una mesa porque además aquí en León somos de muy buen comer. Pensamos en hacer algo que también nos gustaría a nosotros disfrutar de ello. Entonces configuramos una especie de evento para que la gente pueda juntarse todos los meses, conocer a otro tipo de gente, probar platos nuevos y esas sorpresas que tiene cada evento. Queremos que no se desvele para que cada persona que venga tenga una experiencia única”, detalla Álvaro Iglesias.

Éxito rotundo

La acogida del proyecto ha sido enorme y en las siete ediciones celebradas han hecho ‘sold out’ e, incluso, tienen lista de espera. Las temáticas para cada ocasión varían, ya que han tenido desde un evento dedicado al arte hasta otro donde los sentidos eran los grandes protagonistas. Aunque en cada edición el número de comensales varía según la capacidad del local, en todas las ediciones han llegado a superar los 45 comensales.

“Intentamos que sea entre semana, pero eso también hace que mucha gente no pueda venir. En verano, hay meses que no hemos hecho porque por las fechas no le cuadra a todo el mundo. Lo hacemos en los meses en los que tenemos rutina para que la gente pueda venir los jueves a hacer algo diferente para empezar el fin de semana”, afirma Ana Beltrán.

Su meta es descubrir sitios nuevos y acercar a los comensales pequeños negocios locales. “Intentamos dar a conocer sitios nuevos, cocinas diferentes para distinto público. Si no fuera porque el menú y el sitio es secreto, mucha gente no hubiera venido aquí. Algunos dicen: es que a mí ese tipo de comida no me gusta, pero de repente vienen y por lo que sea les encanta, ya que no habían dado ese paso antes porque nunca habían ido a una cena secreta. Al final se trata de acercar a la gente los negocios que hay en León y que nunca irían sino fuese por estas cenas”, recalcan los creadores.

Por otro lado, la posibilidad de conocer a otras personas en un ambiente distendido es otro de los puntos positivos. Este es el caso de Beatriz Fernández y Diego Fernández, dos seguidores de Leonsecome que se conocieron en la cuarta edición y han mantenido su amistad desde entonces.

En su caso, valoran especialmente la oportunidad que brindan en Sabores Ocultos de degustar de primera mano productos propios de la provincia. “ Me gusta conocer lugares de toda la vida, pequeños negocios de León que han venido. Ellos lo que intentan es promocionar todo lo que tiene que ver con León. No solo crear una cena con comida distinta, sino que todo lo que hay en estos eventos es de León. Es un evento 100% local”, detalla Fernández.

Otros comensales que asistieron por primera vez a la séptima edición estaban de acuerdo en que probar productos de la tierra era un aspecto muy importante para ellos. “Me parece una idea fantástica. Álvaro y Ana están promocionando cosas de León y la oportunidad de conocer distintos sitios de aquí. Nos agrada mucho. Es la primera vez que venimos. Tenemos una amiga que había venido y que nos lo recomendó. Es muy divertido y hay muy buen ambiente. Estamos muy felices”, expone Edward Juzwiak, uno de los comensales que acudió junto a su pareja.

Por su parte, Carmen de Paz, otra comensal primeriza, destacó que este tipo de iniciativas “se necesitan en León porque es una manera de animar la ciudad sobre todo en invierno que hay menos turistas”. “Yo vengo sola y es mi primera vez en este tipo de cenas. Creo que repetiría seguro”, afirma.

Un impulso a la hostelería leonesa

Uno de los puntos en los que se apoya el proyecto es la promoción de los negocios locales para darles visibilidad, ya que muchos leoneses desconocen la oferta que existe en la provincia, como cuentan los influencers. “Queremos que conozcan los productos de la zona y la calidad que hay. Que demos mucho valor a lo nuestro porque es importante”, remarcan ambos.

Por ello, Rafael Alonso, dueño de bodegas Pardevalles y participante en la VII edición, relata que para ellos “es una gran oportunidad para dar a conocer los vinos a gente que no los han probado”. “Parece algo lógico que todo el mundo conoce los productos de su tierra, pero no es así. El vino que más se consume en León es el Rueda, que es de Valladolid y no de León, por lo que nos da un poco de rabia. Este tipo de actividades sirve para que la gente conozca el producto y luego pueda disfrutarlo también en los bares”, afirma el empresario.

Por su parte, Carlina Rincón, propietaria de Bambú Sushi, lugar elegido para la VII edición, recalca que Sabores Ocultos “es una experiencia súper gratificante porque recibimos a clientes que no son nuestros comensales habituales y pueden conocer nuestra gastronomía”. “Nosotros somos un restaurante asiático, pero es fusión porque lo juntamos con sabores latinos y caribeños. Esta experiencia es muy enriquecedora para llegar a otro público. Estamos muy contentos de haber participado”, recalca.

“Este tipo de iniciativas van súper bien porque nosotros como restaurantes no podemos llegar a todo el mundo. Además, organizar este tipo de cenas es un poco complicado, pero ayuda mucho tener a personas externas que puedan encargarse de ello. La idea es que todos crezcamos y ayuden también a otros restaurantes. Llegar un poco a todos”, agrega Rincón.

Próximos eventos

Aunque poco se sabe de los próximos pasos que darán estos jóvenes influencers, la pareja avanza que “tienen alguna cosa en mente” para mediados del próximo año. “Tenemos muchas expectativas de hacer cosas más grandes y diferentes. Entonces estamos barajando buscar fechas más cómodas para todo el mundo y seguir con el proyecto porque está teniendo muy buena acogida. Creo que se puede ver hoy y en todos los anteriores que hemos conseguido ‘sold out’”, expone Iglesias.

En los próximos meses, tienen previsto continuar con diferentes proyectos como talleres de comida y cocina, al igual que con Sabores Ocultos. Todos sus eventos serán anunciados en las redes sociales y las entradas se podrán adquirir desde su página web: https://www.leonsecome.com/

“La idea también es traer un poco lo que hay en las ciudades grandes aquí a León. Y por ello, hemos hecho también talleres de sushi o de pizza. Hacer cosas que podrías hacer en Madrid, pero en León no estaba porque solo podías hacer lo típico que es ir de tapas”, concluye Ana Beltrán.