Historias de éxito con discapacidad

La discapacidad no está reñida con el éxito. El alumnado de Actividad Física y Calidad de Vida’ y ‘Actividad Física Adaptada’ de la ULElo comprobó ayer en los talleres que impartió la asociación Activos y Felices con motivo del Día de la Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre. Más de 150 estudiantes escucharon las historias de superación de Nacho, un hombre con parkinson, a Carlos, que padece una discapacidad psíquica, a Belén, con discapacidad por dolor crónico y a otra persona con discapacidad intelectual. Algunos osaron ponerse en el lugar de estas personas a través del simulador de edad de la asociación.

El objetivo era generar empatía con unas experiencias difíciles que han cambiado sus vidas. Nacho, una persona llena de vitalidad y con ganas de vivir, relató que tardaron diez años en diagnosticarle el parkinson. «Todo el empeño de los médicos era que yo tenia varias hernias en la espalda; me han llamado borracho, por cómo me muevo. Yo siempre digo que estoy bailando». Con parkinson, Nacho hace marcha nórdica, juega en un equipo de pin pon, con el que posiblemente acuda a un campeonato estatal, hace logopedia, relajación, mindfullnes. «Todas esas actividades hacen que me sienta vivo y aunque no os lo creáis soy feliz», aseguró.

Carlos tiene una discapacidad psíquica a la que no pone nombre, «para que no me pongáis etiquetas», dijo a los estudiantes, a los que contó que llegó a la asociación «como un pollo sin cabeza». Le hicieron un proyecto de vida, ha estudiado y se ha formado y ahora es el fotógrafo de la asociación. «Nacho dice que es feliz, yo tambien lo soy, vivo en un entorno familar que me quieren, tengo amigos, soy útil con mis tareas en la asociación».

La presidenta de la asociación, Belén Aren, que contó su vida con el dolor crónico, animó a los estudiantes a disfrutar de sus estudios y poner en marcha la empatía, ya que van a trabajar en un espacio de salud y bienestar «un lugar que la IA no os podrá arrebatar».

Gala de los centros de atención especializada de la Diputación de León que se celebra con motivo del Día Internacional de las Personas con DiscapacidadCAMPILLO

El Día Internacional de la Discapacidad se celebró también en el Auditorio de León con la gala de los centros especiales de la Diputación, a la que asistió el presidente, Gerardo Álvarez Courel.