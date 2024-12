Vuelve Stem Talent Girl con cien alumnas de León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Regresa Stem Talent Girl, el programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación, junto con la Fundación ASTI. El programa está enfocado en impulsar y apoyar las vocaciones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas entre las niñas y jóvenes, donde actualmente están infrarrepresentadas.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, recordó a referentes femeninos del mundo científico como la científica Marie Curie, la matemática española Margarita Salas o, más reciente, la primera astronauta española en al Agencia Aeroespacial Europea (ESA) y egresada de la ULE, Sara García, para pedir a niñas y jóvenes que no dejen «nunca» que les digan lo que no pueden hacer, «porque vosotras podéis llegar tan lejos como os propongáis». Nuria González es la primera rectora de una universidad pública en Castilla y León y afirmó que le habría «gustado no ser ejemplo de ello y que ese titular hubiera copado las portadas décadas atrás. Pero siempre debe haber una primera vez. Y es necesario que las niñas crezcan sabiendo que los espacios de liderazgo también son para ellas». Lucía López, directora de Relaciones Institucionales de Fundación ASTI destacó datos como que la economía española perdió 14.000 millones de euros por la falta de perfiles digitales o que tan solo un 3 % de alumnas de Bachillerato quiere hacer un grado TIC y un 5 % una ingeniería. Sobre esas cifras, la rectora pidió al centenar de niñas y jóvenes participantes que no olviden «que las mujeres necesitan de la ciencia y la tecnología, y que la ciencia y la tecnología necesitan de nosotras, Las disciplinas Stem son claves para afrontar los desafíos del futuro» y, por ello, añadió, la institución educativa trabaja «para proporcionar un entorno educativo inclusivo, donde tanto mujeres como hombres puedan desarrollar su talento y alcanzar su máximo potencial».

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, alabó el programa y abogó por avanzar en que el número de chicas aumente «en las carreras científicas porque así evolucionaremos como sociedad».