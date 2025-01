María Blasco culpa al gerente de la crisis en el CNIO

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, ha anunciado hoy que denunciará ante la Fiscalía la actual bicefalia del organismo, que a su juicio provoca graves consecuencias organizativas y materiales, y ha cargado contra el director gerente, Juan Arroyo.

María Blasco ha recordado que contra el gerente del CNIO pesan graves acusaciones, entre las que ha citado las de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación de fondos, y ha anunciado que ha pedido una reunión con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para exponer la situación de este centro de investigación.

Blasco, en el cargo desde 2011, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para exponer su posición tras las noticias que se han sucedido durante los últimos días sobre su gestión al frente del organismo investigador, en las que se señalan, además de problemas de equipación y de unas cuentas deficitarias, denuncias por acoso laboral o abuso de poder y en las que se advierte de la caída de la producción científica del centro.

Ha denunciado además una campaña de desinformación, descrédito y de bulos que a su juicio están sufriendo el CNIO y ella misma, que incluye —ha dicho— la omisión sistemática de los logros que ha conseguido al frente del CNIO, y se ha mostrado como una víctima de acoso laboral.

El CNIO está inmerso desde hace varias semanas en una crisis, después de que un grupo de científicos del centro haya pedido al Ministerio de Ciencia que abra una convocatoria internacional para elegir a un nuevo responsable que sustituya a la directora científica y de que el Patronato haya rechazado el Plan de Actuaciones para 2025 y demandado a sus responsables explicaciones exhaustivas sobre la situación económica y laboral del centro y la paralización de las actividades ligadas al programa CNIO-Arte.

Blasco ha insistido en que su función es dirigir la estrategia científica del CNIO y en que no maneja las cuentas ni las contrataciones del organismo y en que éstas son responsabilidad del director gerente, que ya lo era durante el mandato del anterior director del centro, el científico Mariano Barbacid, cuya salida del cargo ha tildado hoy de «conflictiva». Ha recordado que Barbacid y Juan Arroyo fueron responsables de pedir unos créditos por un importe de unos 43 millones de euros para desarrollar un ambicioso programa de desarrollo de fármacos que no produjo los beneficios esperados, un importe que hubo que devolver al completo y que llegaron a comprometer la viabilidad del CNIO.También ha señalado que aquellos créditos se devolvieron y que se logró bajo su mandato sacar al CNIO de los números rojos, y que el gerente fue cesado sin efecto por el ex ministro de Economía del PP Luis de Guindos.