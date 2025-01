Carmen Lomana: "Tengo una cicatriz en mi corazón por no haber podido tener hijos"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Carmen Lomana, la celebridad, la socialité, acaba de publicar autobiografía en la que se abre en canal: de ser una niña pija nacida en una capital de provincias por expreso deseo de su madre, leonesa hasta la médula, a la mujer apaleada por la vida que ha sabido reconducirse hasta llegar a ser sin duda la influencer más mediática y con menos cargas a la hora de hablar. Pasión por la vida (La esfera azul, 280 páginas) recoge la memoria de algunos de los momentos más dulces y más amargos de la vida de Carmen Lomana, una mujer de 76 años convertida en el fenómeno mediático de los últimos años por su franqueza y estilo, ambos rasgos de su carácter desde niña. Lo cuenta en su libro que sale a la venta este miércoles 29.

En esta obra, la socialité ofrece una mirada íntima a su trayectoria vital, revelando episodios desconocidos de su infancia, juventud y vida adulta, como que quiso ser monja después de enviudar. A sus 76 años, Lomana se sincera y profundiza en aspectos personales, emocionales y familiares más allá de su faceta pública.

El libro comienza con los recuerdos de la infancia de Carmen Lomana en Logroño, donde pasó sus primeros años tras nacer en León. Su madre, Josefa, quiso tener a su primogénita en casa de su hermana en León capital. Y así lo hizo. En la calle La Torre. Eso fue antes de mudarse a Valencia a los 13 años debido al trabajo de su padre primero en el Banco de Bilbao y luego en el Banco Santander. La socialité se define como niña solitaria e independiente, algo que la impulsó a estudiar fuera de España. A los 18 años, se trasladó a Londres por las influencias de su padre con el objetivo de aprender inglés y adquirir experiencia profesional en el Banco Santander de la City londinense, una etapa que considera fundamental en su formación.

Fue en la capital británica donde Carmen conoció a su marido, Guillermo Capdevila, un ingeniero industrial chileno que había huido del régimen de Pinochet tras ser encarcelado por su oposición al golpe de estado. Lomana recuerda con cariño el flechazo instantáneo que, a los seis meses, culminó en matrimonio. Se conocieron en un club de jazz de Chelsea. La relación con Guillermo fue el pilar de su vida, y su temprana muerte en un trágico accidente de coche a los 49 años dejó una huella indeleble en la socialité. Los restos de Guillermo resposan en el cementerio de León. También los de su padre, que fue trasladado por Carmen Lomana para que los cuerpos yacieran siempre juntos.

Relación con la familia de su difunto esposo

A lo largo de las memorias, Carmen aborda su relación con los familiares de Guillermo, especialmente con su hija, con quien tuvo las habituales dificultades de una madrastra que intenta entrar en la vida de una joven que la considera una extraña. Pero con una actitud paciente la paz se impuso con tiempo. Lomana reconoce que al principio se sintió desplazada.

Vida después de la viudedad

La socialité también habla de su vida después de enviudar, una etapa en la que no ha querido tener más amores de gran intensidad. "He rechazado casarme dos veces. Mi libertad y mi independencia son lo más importante para mí", sostiene en el libro. "Yo moriré siendo la viuda de Guillermo Capdevila. Eso lo he tenido claro siempre".

Leyendas urbanas y especulaciones

Carmen Lomana ha sido objeto de rumores desde que apareció en aquel programa '.doc', que la hizo famosa por casualidad. Hay que contextualizarlo. Ella estaba en los desfiles de París y le pidieron el favor de hacerle un seguimiento. Pese a lo distante que parece, siempre intenta aceptar las propuestas de los periodistas. Y en aquel momento lo hizo. ¿Y qué ocurrió? Que vino a decir que la crisis solo existía para la gente que manejaba dinero y que los pobres, acostumbrados a vivir sin recursos, ya vivían en una crisis permanente. Se la entendió mal -algo tuvo que ver su acento de niña pija- y a partir de ahí su imagen se disparó para bien.

Muchos cuestionan su pasado y su relación con el dinero, algo que le genera malestar como mujer porque siempre ha dicho que son cuestiones que jamás se le preguntarían a un hombre. En estas memorias, Carmen reflexiona sobre su patrimonio y su situación económica. Tiene una sólida base financiera por sus inversiones inmobiliarias, que le han permitido hacer una economía a su medida, acomodada pero sin estridencias. Y sigue sumando: "Mejor que restar".

La tristeza y el dolor en su vida

La parte más personal de Carmen Lomana la llena de tristeza y dolor. Ambos sentimientos han marcado su vida, especialmente por la imposibilidad de tener hijos por la prematura muerte de su esposo Guillermo. "Tengo una cicatriz en mi corazón que es no haber podido tener hijos y sobre todo la muerte de Guillermo", reconoce. Pocos saben que de la fe de Carmen Lomana. Es espiritual y en los momentos de mayor tristeza encuentra tranquilidad en lugares con energía para el espíritu. Cuando murió su marido confesó a este periódico que se sentaba horas en la iglesia, "incluso estuve a punto de entrar en un convento. Menos mal que una monja me advirtió de que no tenía vocación. Hubiera sido una monja muy fashion, con hábitos de Chanel", bromea durante una de las entrevistas concedidas a Diario de León.