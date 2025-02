Parkinson libre de temblor con la tecnología Hifu

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avaló este miércoles la implementación en el Complejo Asistencial de Salamanca del nuevo equipo de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) para pacientes con parkinson como un «avance revolucionario» en el sistema de salud de la Comunidad tras una inversión, por parte del Ejecutivo Autonómico, de tres millones de euros.

Fernández Mañueco pudo conocer hoy su funcionamiento en el Complejo Asistencial de Salamanca, de la mano del equipo multidisciplinar de profesionales encargado de ponerlo en marcha. La nueva herramienta está enfocado al tratamiento del temblor esencial y la enfermedad de parkinson, «cumpliendo así un compromiso adquirido a lo largo de la legislatura». Durante su intervención, Fernández Mañueco insistió en que esta tecnología constituye una «revolución» para el tratamiento de las personas con parkinson o temblor esencial, y que logra un porcentaje de curación de entre el 80 y 90 por ciento en pacientes seleccionados a través de técnica «eficaz, segura y no invasiva». Castilla y León, añadió, es «referente a nivel nacional» en medicina personalizada y de precisión.

La primera paciente en recibir tratamiento con el nuevo equipo de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Sonsoles de Nogal, participó en un coloquio con los profesionales que la trataron para valorar la nueva herramienta. «Tenemos una sanidad que yo me quito el sombrero. Olé», manifestó, visiblemente emocionada y con ganas de transmitir la alegría que le ha devuelto el tratamiento. «Yo ahora soy feliz porque se me ha dado la oportunidad de hacer cosas que no podía hacer. Estoy feliz, encantada con el equipo y con la Junta por darme la oportunidad», reflexionó, tras la intervención del grupo de profesionales que la atendió, sobre quienes sostuvo que «se nota que es un equipo», sostuvo.