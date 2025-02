Entre alarmas, drones y sabores perdidos

Publicado por Jennifer García Carrizo | investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y periodista de Hypatia II Creado: Actualizado:

Cuatro de la mañana. Una alarma rompe el silencio de la estación. No es una señal de peligro inminente, sino el recordatorio menos glamuroso de la vida en Marte: el depósito del váter está lleno y toca vaciarlo.

No es el mejor despertar, pero aquí hay que aprovechar cada momento para sacar su parte buena: hoy puedo no me pierdo el amanecer desde la ventana de la estación. Hoy es un día de trabajo dentro de la estación. No siempre se puede salir; las caminatas extravehiculares (EVAs) dependen del clima y las prioridades de la misión. Y aunque el sol brilla y el viento es casi inexistente, mi tarea está aquí dentro: terminar el escaneo de la base. La buena noticia es que lo logro, y aún tengo tiempo para una sesión de práctica con el dron dentro de los túneles.

Cada hora de vuelo cuenta, cada maniobra practicada puede marcar la diferencia cuando esté fuera, enfrentándome a lo desconocido. Pero la gran misión del día es otra: ¡hoy me toca cocinar para el resto de la tripulación! En Marte, la gastronomía es un reto. Nada de ingredientes frescos, (casi) todo lo que comemos es deshidratado.

El menú es carne picada con queso y un revuelto de coliflor y boniato. Para ser sincera, la comida deshidratada es mejor de lo que esperaba, pero está muy lejos de ser la cecina de León o el arroz con costilla de mamá. E n el fondo adoro estos momentos tan «sencillos» que me hacen parar el ritmo vertiginoso de trabajo y echar de menos a los que me esperan en casa.