Once adopciones nacionales en un año en León

Ninguna adopción internacional. El proceso está parado desde hace años. Las familias de León sí han podido recurrir a la adopción nacional. En el año 2024 se adoptaron once menores en la provincia de León de niños y niñas procedentes de Valladolid, Ávila, León, Zamora, Salamanca y Segovia, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En Castilla y León se cerraron 48 adopciones nacionales en 2023, según los últimos datos de Ministerio de Juventud e Infancia. «Los niños y niñas que se adoptan salen del sistema de protección cuando se han agotado los plazos y las familias, padres, madres o familias extensas, no pueden hacerse cargo de ellos. Entonces se inicia el proceso de adopción», explican desde la Consejería de Familia. Sin embargo, el proceso es largo. Antes de que la adopción se pueda llevar a cabo los menores protegidos permanecen en recursos residenciales de la Junta, un sistema que los profesionales que trabajan con la infancia en Consejería de Familia intentan que sea lo más corto posible y apuestan por encontrar familias de acogida a los menores.

Trece niños y niñas de León esperan en los centros de los servicios sociales de León un hogar temporal. El servicio de acogimiento familiar fue puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en el año 1989 y ofrece la oportunidad de sacar a los menores de los recursos asistenciales en los que permanecen porque no pueden ser atendidos por sus familiares. Otros 208 niños y niñas han tenido más suerte y al acabar el año 2024 estaban acogidos en hogares de la provincia de León. Una de las características del programa es la temporalidad del acogimiento, aunque cuando las opciones de retornar con sus familas no son posibles, algunos padres acogedores inician los trámites para la adopción. Ese es el perfil mayoritario de los once menores adoptados en León en 2024.

Cruz Roja

El programa de acogimiento familiar es gestionado por Cruz Roja, que busca a los menores familias que puedan ofrecerle los cuidados y el cariño suficiente para que no tengan que permanecer en un centro residencial.

El boletín estadístico de Ministerio de Juventud e Infancia del año 2023 contabiliza cinco adopciones internacionales en Castilla y León, procedentes de Colombia, Filipinas, India, Vietnam y Honduras. Al terminar el año había 27 familias a la espera y se registradon 15 ofrecimientos. Las cifras de adopciones en España descendieron en 2023 pese a que hay más de 2.400 familias nuevas dispuestas a incluir a los menores en sus hogares. En total, se adoptaron 747 niños: 555 en procesos nacionales y otros 192, procedentes de otros países.

Destacan las adopciones de 0 a 3 años (286) y las de niños y niñas de entre 4 y 6 años (119); a la cola se sitúan las adopciones de adolescentes de 15 a 17 años que apenas suman 24. Bajan las adopciones de menores con discapacidad (24 en el año 2023), respecto a los 45 en 2022 y 62 en 2021.

Las que más

Andalucía es la comunidad con mayor número de adopciones nacionales —con 128 adopciones, el 23 % del total—, seguida de Comunidad Valenciana —77, el 13,8 %— y Cataluña —60, el 10,8 %). Las mismas comunidades son las que registran también un mayor número de familias dispuestas a adoptar: Cataluña (434), Andalucía (410) y Comunidad Valenciana (263).

Edades

En el año 2023 se produjeron 48 adopciones nacionales y cinco internacionales en Castilla y León, uno de ellos con discapacidad