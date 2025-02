León busca talento femenino con robots

Los robots cuadrúpedos del Laboratorio de Robótica de la ULE deslumbraron al alumnado de Bachillerato del Colegio Nuestra Señora del Carmen de León. Un perro para pastorear ovejas —a las vacas no les cayó bien Sultán—, que es capaz de detectar los mejores pastos y hasta la presencia del lobo o que se puede usar en agricultura para medir el grado de humedad y optimizar el consumo de agua se convirtió en la estrella con la que este grupo se adentró en los secretos de la informática que programa robots con usos sociales.

El taller de Robótica dirigido por la profesora Lidia Sánchez González e impartido por la ayudante doctor Virginia Riego, ambas del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León, puso el énfasis en sensibilizar a chicos y, especialmente a las chicas, dentro de los actos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. «Informática es una de las carreras con menos participación de mujeres, estamos por debajo del 15% y no sabemos dónde se nos pierden las chicas», apunta la directora del Laboratorio de Robótica, Camino Fernández Llamas.

Este laboratorio, ubicado en el MIC, forma parte del departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y Aeroespacial que además del grado, imparte el máster en Robótica e Inteligencia Artificial. Desde que en 2009 hicieron el primer robot —ahora los compran y los programan— han ampliado el catálogo de prestaciones para las que son ‘entrenados’ con software informático con una docena de autómatas preparados para diferentes funciones. «Los programamos para que se comporten de forma inteligente», comenta Lidia Sánchez González. Los robots cuadrúpedos se usan para navegación en exteriores. El proyecto del perro pastor es uno de los que más visibilidad ha dado al trabajo del Grupo de Robótica.

La robótica social para acompañar a personas o proporcionales asistencia en casa es otro de los campos que han desarrollado. Karen, una robot mujer, se mueve por un apartamento habilitado en el laboratorio para entrenarla en las funciones de atención domiciliaria. La robótica no se libra de los estereotipos de género en el campo de los cuidados, pero se intenta que más adolescentes se visualicen como ingenieras informáticas y no se vean como frikis. «Siempre digo que si alguien no sabe qué estudiar haga informática. Es muy transversal y lo mismo puedes trabajar en medicina con un sistema que detecte cáncer de mama, que en contabilidad o biogenómica» o «para tareas de rescate en terremotos, desactivación de bombas». Las chicas y chicos conocieron los hápticos, dispositivos que dan la sensación de tacto, y estrenaron unas gafas de realidad mixta.

El lenguaje informático hace falta para todo y la robótica social está en alza. «Se necesitan informáticos. No somos capaces de formar a todos los que hacen falta», concluye Camino Fernández Llamas. Y buscar vocaciones femeninas es una de sus prioridades: «Organizamos la First Lego League y vimos que en Primaria hay más paridad, pero luego se pierde porque hay un estereotipo ridículo que dice que en chicos queda bien y en chicas mal». Pero la realidad, asegura, es que «en prácticas los grupos de chicas y chicos funcionan mejor». El Laboratorio de Robótica de la ULE, donde se ubica el Grupo de Robótica, tiene una alta representación femenina, con cerca de un 30% de mujeres sobre casi treinta personas. Son referentes para el alumnado en colegios, mentorizan a niñas en Stem Talent Girl y participan en todo tipo de iniciativas divulgativas. «Desde BUP quería estudiar informática. Quería saber cómo funcionaba por dentro un ordenador y soy de la IA desde antes de que se pusiera de moda. No es magia», apunta la directora.