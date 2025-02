Nicolás Castellanos, el arquitecto de la esperanza

Publicado por Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León León Creado: Actualizado:

Ayer recibíamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido antiguo alumno, asociado y asociado de honor P. Nicolás Castellanos. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León, sirvan estas palabras como homenaje de cariño, respeto y admiración.

Hay quienes pasan por la vida con la levedad de una brisa, apenas rozando la superficie de su tiempo. Y hay quienes, como Nicolás Castellanos, esculpen su existencia con la fuerza de un río, tallando senderos donde antes solo había incertidumbre. Su legado no es un compendio de gestos simbólicos, sino una obra viva, construida con el temple de quien entiende que la fe es verbo, que la palabra solo cobra sentido cuando se convierte en acción.

Desde sus primeros años en la Orden de San Agustín, Castellanos supo que el compromiso no se limitaba a los confines de un templo. Su etapa como obispo de Palencia fue testimonio de su profunda vocación de servicio, una que no entendía de protocolos ni distancias. Pero su espíritu inconforme le llevó a mirar más allá de lo establecido. La renuncia a su cargo episcopal no fue un abandono, sino un salto audaz hacia lo esencial: estar donde más se le necesitaba. Así llegó a Santa Cruz de la Sierra, a su querida Bolivia, donde la necesidad no era un concepto abstracto, sino una realidad palpable en cada calle sin asfaltar, en cada niño sin escuela, en cada vida truncada por la desigualdad.

Allí, con la determinación de un soñador que no teme ensuciarse las manos, fundó Hombres Nuevos. No levantó edificios (que también), sino oportunidades; no asistió con limosnas, sino con herramientas para que otros construyeran su propio destino. Su labor se desplegó en múltiples frentes: la educación como llave, la salud como cimiento, la vivienda como refugio. Pero, sobre todo, la dignidad como norte. No se trataba solo de ayudar, sino de transformar, de cambiar el paradigma de la caridad por el de la justicia.

Algunos antiguos alumnos, como él, del Colegio de Nuestra Madre del Buen Consejo de León tuvimos la fortuna de acompañarle en algunas de sus búsquedas, de compartir conversaciones donde cada palabra era un destello de lucidez. Su grandeza residía en su humildad, en su capacidad de escuchar, en su insistencia en que el mundo no se cambia con discursos, sino con gestos concretos. No aspiraba a dejar huella; lo que le importaba era que otros pudieran caminar con paso firme.

Nicolás Castellanos con el expresidente de la Asociaciación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León Luis Alfonso, en una imagen de archivo.DL

Hoy, su legado se despliega en las sonrisas de quienes encontraron en la educación la puerta hacia un futuro distinto, en las comunidades que se fortalecieron bajo su visión, en cada persona que descubrió en sí misma la capacidad de transformar su propia realidad. Su obra no es un recuerdo, sino una semilla en perpetua germinación, una lección que sigue resonando en quienes tuvimos el privilegio de cruzarnos en su camino.

Pero su legado no se limita a la materialidad de sus proyectos. Su mayor enseñanza fue la de demostrar que la voluntad de cambio, cuando se nutre de valentía y determinación, es capaz de derribar muros y tender puentes. Nos enseñó que la esperanza es más que una idea: es una herramienta que, en las manos adecuadas, se convierte en acción transformadora. Su lucha no fue sólo contra la pobreza material, sino también contra la indiferencia, esa que tantas veces se convierte en cómplice silenciosa de la injusticia.

No todos los días se cruzan personas que nos recuerdan, con la fuerza de su ejemplo, que la vida es una responsabilidad compartida. Nicolás Castellanos fue una de ellas. Supo ver lo que muchos pasaban por alto, y tuvo la audacia de no quedarse inmóvil ante ello. Su vida fue un testimonio de coherencia, de esas que obligan a replantearse las propias comodidades y a preguntarse qué más podría hacerse.

En su corazón, Nicolás Castellanos siempre llevó a su tierra, a su gente, a los valores sembrados en sus años de formación en el Colegio de los PP. Agustinos de León. Quienes compartieron con él esos años de juventud recuerdan con cariño su mirada inquieta, su reflexión profunda y su voluntad inquebrantable. Y quienes le conocimos ya de mayor, siempre recordaremos cómo se iluminó su cara cuando, la primera vez, al pedirle nos obsequiara con su visita durante el año de celebración de los actos del Centenario de la Asociación, su cara se iluminaba como la de un niño, con esa sonrisa que hacía que miraras por sus ojos, mientras él te contaba, él te explicaba… Su conferencia fue, sin duda para todos nosotros, algo muy especial, algo por desgracia ya irrepetible. De gran impacto personal para todos, mostraba en la cercanía una grandeza enorme, la de las personas que brillan. Tus compañeros de Asociación rezamos para que Nuestra Madre del Buen Consejo te haya acogido ya bajo su manto protector. Descansa en paz.

Y así, su legado sigue creciendo, como ríos que convergen en un caudal mayor. Sus obras, sus enseñanzas, su fe activa continúan inspirando a quienes buscan un mundo más justo. En cada maestro que lleva el conocimiento a niños sin recursos, en cada voluntario que dedica su tiempo a una causa noble, en cada persona que elige la empatía por encima de la indiferencia, allí está su voz, resonando como un eco de humanidad.

Nicolás Castellanos no construyó monumentos ni buscó inscribir su nombre en mármol. Pero su historia está escrita en la piel misma de aquellos a quienes dedicó su vida. Y mientras haya alguien dispuesto a continuar su labor, mientras haya un niño que sueñe con aprender, un joven que se niegue a rendirse, un idealista que apueste por la justicia, su voz seguirá susurrando en el viento. Porque los verdaderos arquitectos de la esperanza nunca desaparecen; simplemente, cambian de forma.

Es responsabilidad de quienes le conocimos y de quienes, sin haberle estrechado la mano, se han inspirado en su historia, mantener encendida la antorcha de su compromiso. Porque el verdadero homenaje a su vida no está en las palabras, sino en las acciones que tomemos cada día para seguir construyendo el mundo con la pasión y entrega que él nos enseñó.