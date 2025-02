Jesús Calleja: «Soñé con ser astronauta en Fresno y se ha cumplido»

El trabajo de la escuela de Fresno de la Vega ha emocionado al aventurero. Jesús Calleja recibió algunos de los dibujos a través de su madre y respondió a este pequeño centro educativo rural con un mensaje de voz: «Muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión y me emociona que los niños de Fresno me mandéis esta despedida».

«Cuando vuelva, volveré como un astronauta», les dice para recordarles que «yo soñé en Fresno ser astronauta y se ha cumplido en la realidad». Con este mensaje, Jesús Calleja ha querido transmitir a los niños y niñas de esta pequeña escuela rural que «cuando soñéis ser algo en la vida, pelead por conseguirlo porque las cosas se pueden conseguir, por qué no?».

Con «un beso muy fuerte para todos vosotros» se despide a pocos días de la aventura. El viaje espacial de Calleja, que precede a las esperadas misiones de los astronautas leoneses Pablo Álvarez y Sara García, se transmite en una serie que arranca en el molino familiar de Fresno de la Vega donde pasó gran parte de su infancia.