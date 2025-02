Adriana Ulibarri: "En Soltra vieron una oportunidad donde otros vieron un problema"

La presidenta del Diario de León, Adriana Ulibarri, recordó en el discurso de la entrega del Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos que este galardón es especialmente significativo «por ser el principal elemento que tenemos para acercarnos a la sociedad a la que nos debemos, a la sociedad leonesa, pero también a la de fuera de las fronteras provinciales o autonómicas». Ulibarri resaltó la palabra 'logros' para ensalzar el trabajo de Soltra en los veinticinco años de trabajo en León. «Es cierto que todos los días tratamos de caminar acompasados con nuestros lectores cuando León amanece y el Diario de León se mezcla con el olor a café o bollería, o cada vez que a lo largo del día cualquiera de ustedes entra en el diariodeleon.es para conocer al instante todo aquello que ocurre, todo aquello que nos interesa, pero este día es especial porque frenamos unos minutos para reconocer el trabajo de uno de los nuestros en favor, precisamente, de todos nosotros. Y es especial también porque nos permite tomar el pulso de la provincia y de todos sus protagonistas de una forma directa, plena. Hace que respiremos las mismas inquietudes, suframos por los mismos problemas y nos sintamos orgullosos por los mismos logros. Quiero utilizar esta misma palabra, Logros, para resaltar el trabajo de Soltra. Para felicitar a sus responsables y a todos sus trabajadores por el galardón que hoy reciben. Pero les quiero felicitar sobre todo por la labor que hacen desde hace ya casi veinticinco años».

Ulibarri destacó el aval de solidaridad con la que trabaja Soltra. «Hay algunas empresas más grandes en León y muchas, muchísimas, más pequeñas, pero no hay ninguna otra que presente como aval la solidaridad en toda su extensión. Valores humanos y desarrollo social que alcanza a más de mil familias».

Mencionó la deliberación del jurado del premio del XIX Premio Diario de León «que tuvo muy en cuenta las virtudes de un grupo humano en el que se eleva hasta el infinito el concepto de trabajar hombro con hombro. Apoyados unos en otros para lograr un objetivo empresarial, con todo lo que ello supone. Es el trabajo en equipo lo que hace más grandes y mejores a todos aquellos que lo componen, porque la suma de individualidades siempre hace más fuerte al grupo».

La concesión del premio a Soltra en esta decimonovena edición es «como un gran ejemplo para todo León. Es una empresa de la que debemos sentirnos orgullosos. Como lo estamos, desde luego, de nuestra pertenencia a una sociedad como la leonesa, con sus virtudes y con sus defectos».

Solidaridad entre guerras

Solidaridad y futuro. La presidenta del Diario de León mencionó las dificultades con las que la sociedad afronta el futuro. «La solidaridad en un mundo en el que parece que se imponen otro tipo de criterios a la hora de enfrentarnos al futuro. Guerras, genocidios, violencia en demasiados lugares y de demasiadas formas, sin que parezca que nos afecta más allá de cerrar los ojos por unos instantes cuando leemos las informaciones en los periódicos o en los digitales, o escuchamos la radio o vemos la televisión».

Ante tanto enfrentamiento, la presidenta del Diario de León pidió no caer en la insensibilidad que pueda provocar la reiteración de noticias negativas y tuvo un reconocimiento para las víctimas de la Dana. «No debemos caer en la insensibilidad que provoca escuchar tragedias repetidamente. Debemos ser permeables al sufrimiento ajeno y poner de lo nuestro para ayudar. Como lo hicimos todos en España cuando la Dana arrasó Valencia y se llevó por delante el presente y el futuro de tantas familias».

La presidenta del Diario de León llamó la atención sobre la necesidad de pensar en conjunto. «Me gustaría llamar la atención también en la necesidad que tiene la sociedad de tomar consciencia para que pensemos en el conjunto y no solo en nosotros mismos. Todos hemos necesitado ayuda en algún momento de nuestra vida. O la necesitaremos. No lo olvidemos. En todo caso, quiero acabar mi intervención siendo optimista. León, los leoneses, siempre hemos sido un pueblo emprendedor y eso nos ha llevado a viajar a muchos lugares en busca de un futuro. Hemos llevado nuestro buen hacer por medio mundo. Podríamos hacer un repaso de los grandes nombres de leoneses que han hecho historia en infinidad de materias y de lugares. Sería un listado largo. Y al mismo tiempo, sería una demostración de cómo ninguno de ellos ha olvidado sus raíces. Porque, eso no me lo discutirá ninguno de ustedes, somos un pueblo orgulloso de nuestros valores, de nuestra tierra, del inmenso patrimonio natural, cultural y arquitectónico que atesoramos. Estamos orgullosos y lo contamos».

Despoblación y talento

Tampoco se olvidó del problema de la despoblación y de las repercusiones sociales y económicas para León de la pérdida de talento joven. «Nuestro reto hoy es volver. O más bien conseguir que los que se fueron regresen. En especial nuestros jóvenes. Una generación especialmente bien preparada. Y también que aquellos que no nos han conocido lo hagan y contribuyan a que crezcamos. Para ello, el papel de las administraciones es importantísimo. Como el del empresariado. Como lo es también el de la Universidad de León. Quiero aprovechar y abrir un paréntesis para agradecer aquí al Gobierno autonómico la concesión de los estudios de Medicina para la ULE. Es y será muy importante».

«La tarea a de todos» —dijo— «es no mirar para otro lado y buscar oportunidades en la adversidad. Todos somos importantes y tenemos una tarea que hacer y no debemos mirar hacia otro lado. Debemos tomar el ejemplo de Soltra y hacerlo propio. Donde otros vieron un problema, ellos vieron una oportunidad y una obligación y lo llevaron a su máxima expresión. Mi enhorabuena de nuevo. Lo personalizo en su máximo responsable, Josean Idoeta, pero sin olvidar a nadie, desde el primero hasta el último de sus trabajadores».

