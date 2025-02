De acogida en Accem a enfermera

La venezolana Yrene del Carmen Meza llegó a León hace diez años con su familia tras fallecer su madre. «Mi madre estaba enferma, pero en el hospital había muy pocos medios. No quise que se volviera a repetir». Con lo puesto, emprendió un largo viaje a España con su padre, su marido y sus dos hijos, que entonces tenían 9 y 16 años. Enfermera de quirófano de profesión, la homologación del título retrasó la normalización laboral y social de toda la familia. «En mi país se cobra muy poco, no da para comer, la gente vive de lo que mandan los que están fuera. Es muy difícil acceder a sanidad y educación de calidad».

Los principios en un nuevo país no fueron fáciles. «Llegamos a Madrid, pero una prima me animó a venir a León porque la vida no está tan cara». Sin papeles no había trabajo. «Pedimos asilo y nos acogió Accem. Nos facilitaron una habitación y después nos trasladaron a un albergue a Astorga. Todo el proceso fue muy largo. Repartí curriculos por todo León. Trabajé dos horas a la semana en una casa, limpié, cuidé a personas mayores en los hospitales. Al año y medio me dieron un permiso de trabajo. Con MSoluciona estuve interna cuidando a una persona». Con esta oportunidad laboral, la familia pudo alquilar una habitación y con el tiempo un piso con dos habitaciones. «Fue una época difícil, no tenía ni para tomar un vaso de agua».

Un largo proceso

Las oportunidades aumentaron para Yrene, pero todavía quedaban muchas carencias por superar. «Solicité la homologación del título al Ministerio de Sanidad, pero llegó la pandemia y todo cerró. Mi expediente quedó colgado. Pedí trabajo en HM Hospitales y me hicieron una entrevista. Durante la pandemia me llamaron y me dieron una oportunidad como auxiliar, trabajé en los mostradores, en urgencias junto al titular de enfermería, que me apoyó muchísimo». La respuesta del Ministerio de Sanidad condicionaba la homologación del título a 147 créditos. «Tenía dos opciones: reclamar o estudiar. No quería prolongar más el tiempo y decidí estudiar un año y medio». Su vida y la de su familia no estaba para esperar los tiempos de los procesos burocráticos que acarrearían más retrasos a su determinación de trabajar en su vocación. «Mi jefa de HM, Delia Gutiérrez, me ayudó muchísimo. Hablaron con alguien de la Universidad de León y me inscribieron para que sacara los créditos con prácticas. De esa forma iba a trabajar por la mañana y por la tarde volvía para hacer las prácticas para acumular los créditos. Así estuve un año, pasé por todos los servicios. Pude trabajar y estudiar y ahora trabajo en el quirófano de HM, que es lo que me gusta. Si tuviera que valorarlos les daría un mil, fue difícil, pero me ayudaron mucho. La adaptación fue complicada, pero me lo hicieron muy llevadero».

Sus dos hijos están estudiando, su marido trabaja en un laboratorio dental y su padre también tiene empleo en el Seminario. «Consiguió el trabajo hace cuatro años gracias a Cáritas. Estoy muy agradecida. León y HM La Regla me han brindado un apoyo incondicional».