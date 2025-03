El mordisco de la Luna al Sol desde León

Una hora buena, con el sol alto, y el día claro convitieron el espectáculo del eclipse solar parcial en una mañana entretenida y llena de aprendizajes en el entorno del Observatorio Pedro Duque de León.

En Londres, los curiosos se acercaron al Observatorio de Greenwich y en León al corazón astronómico del Coto Escolar.

El eclipse se prolongó durante 213 minutos desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Eclipse parcial de sol visto desde un telescopio con filtro.FERNANDO OTERO

En León, la cita de la ALA fue a las 11.00 horas, apenas ocho minutos desde que el evento empezó a verse en estas latitudes (10.47). A las 12.38, la Luna dejó de tapar parcialmente al Sol. La provincia leonesa fue un lugar privilegiado para observar el evento.

La Asociación Leonesa de Astronomía guió una de las pocas experiencias que puede hacer a la luz del sol. Su telescopio solar con filtro de hidrógeno de alfa fue la herramienta más sofisticada ante las más de un centenar de personas hicieron cola pacientemente para observar el «mordisco» que la Luna nueva le dio al sol durante casi dos horas.

Contemplando el eclipse parcial solar con gafas especiales en el Coto Escolar.FERNANDO OTERO

Un eclipse parcial de sol que sucede, como a veces ocurre, a un eclipse lunar total que tuvo lugar el 14 de marzo, el primero de una serie de eclipses que culminarán el 12 de agosto de 2026 con un eclipse solar total.

«Cuando hay un eclipse de Luna casi siempre, dos semanas después, que es luna nueva, hay uno de sol, que es lo que ha pasado en esta ocasión, siempre que hay un eclipse de sol, Luna nueva», apunta Llamazares.

Cuando se produce un eclipse solar es la Luna la que se coloca delante del astro rey. «Tenemos es la luna delante del sol, pero no podemos ver el mar y los cráteres, porque le está dando el sol por detrás». Cuando es un eclipse de Luna se trasluce los cráteres y el mar, porque lo que se ve es la sombra de la Tierra.

Imagen del eclipse solar parcial desde un telescopio solar de la ALA.ASOCIACIÓN LEONESA DE ASTRONOMÍA

«La suerte que hemos tenido en este eclipse parcial es que ha sido a una hora muy buena, el sol estaba muy alto y ha sido muy fácil de ver», añade.

El parcial de este sábado 29 de marzo no tuvo apenas impacto en la claridad del día. «La máxima ocultación ha sido un 26%, por lo que no se aprecia prácticamente la disminución de luz», explica Paul Llamazares, de la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA).

«El próximo año sí se va a hacer de noche», añade. Como contrapartida, el eclipse total de agosto de 2026 no va a ser tan visible en la esfera solar. «Va a estar bastante bajo, a 9 grados, y hay que buscar zonas un poco más amplias», que el horizonte no esté cortado por elementos como pueden ser los árboles.

Aparte de las gafas especiales para ver eclipses y los telescopios velados con una placa, el telescopio solar de la Asociación Leonesa de Astronomía proporcionó matices a la experiencia visual del eclipse solar parcial.

Alrededor del sol rojo se podían apreciar «las fulguraciones —eyecciones de plasma— de la cromosfera, la capa más externa del sol». En la superficie del sol se pudieron ver las granulaciones, que «son como corrientes de convención que vienen del interior del sol y es una de las cosas curiosas de ver con este telescopio». La corona, «mucho menos densa, pero mucho más caliente, solo se ve en los eclipses totales», aclara. Poder ver la corona del Sol tiene un alto interés científico porque debido a que es tan tenue es difícil poder examinarla, salvo cuando la luz brillante del Sol queda bloqueada por uno de estos eventos.

Eclipse solar parcial al natural.ASOCIACIÓN LEONESA DE ASTRONOMÍA

El eclipse solar se pudo contemplar también a través de un sencillo SolarEscope, una lente que refleja en el interior de un pequeño cubículo al astro rey. Fue una de las atracciones que encandilaron a los más pequeños. Un efecto óptico hacía que la «sombra» blanca del Sol pareciera en movimiento, aunque en realidad se trataba del movimiento de la Tierra. El sol está quieto. Es el planeta Tierra el que gira a su alrededor.

Los eclipses dieron las primeras pistas sobre la forma esférica de la Tierra. «Cuando es un eclipse de Luna lo que ves es la sombra de la Tierra y ves que tiene forma esférica», explica el representante de la ALA.

Las gafas especiales dieron seguridad para disfrutar del evento.FERNANDO OTERO

Para la Asociación Leonesa de Astronomía hacer una actividad a la luz del día es inusual. Normalmente todas sus citas son nocturnas. Este sábado la «pequeña», a los ojos humanos, pero gran estrella que da vida al planeta fue la protagonista de la curiosidad y la admiración. «Normalmente hacemos actividades nocturnas. Un eclipse solar es la oportunidad para fijarnos en la estrella que nos da la vida».

El eclipse entró a España por Canarias, donde comenzó a las 09.15 hora local y un lugar privilegiado para verlo, bajo un cielo azul y despejado, fue el Observatorio del Teide (Tenerife), desde donde se ha visto hasta las 10.56 horas y en su momento máximo la Luna cubría un 22% del disco solar.

A la Península, llegó por Huelva y Cádiz, donde el Sol empezó a mostrar el pequeño mordisco lunar a las 10.39 horas y desde allí fue recorriendo todo el territorio con diferentes grados de intensidad.

Eclipse parcial de sol.FERNANDO OTERO

En León tuvo una intensidad más alta, del 26%. Pero más aún lo fue en Galicia, con hasta el 40% en Ferrol, donde solo algunas nubes deslucieron la visión.

El máximo absoluto del eclipse se produjo a las 10.47 GMT (11.47 horas) cerca de Canadá, con una magnitud de 0,933, lo que supone que el 93 % del diámetro solar quedó oculto por la Luna.

El eclipse del 29 de marzo de 2025 se completará este año con otro total de Luna, que será visible en gran parte del mundo, el 7 de septiembre y otro parcial de Sol, el 21 de septiembre, que podrá seguirse en el Pacífico y la Antártida.

El eclipse reflejado en un SolarEscope.ASOCIACIÓN LEONESA DE ASTRONOMÍA

Es «el aperitivo» de lo que está por venir en los próximos años. Se producirá una serie histórica de eclipses. El más importante se podrá ver desde León. Se trata del eclipse total del 12 de agosto de 2026, el primero visible desde 1912 en España.

En aquel entonces, una delegación astronómica se desplazó a Cacabelos para observar el evento. En 2026 León también será uno de los lugares privilegiados para verlo. La «noche» en el día durará tan solo 1 minuto y unos 45 segundos, pero sin duda «va a ser un acontecimiento muy importante», subraya Paul Llamazares.

El 2 de agosto de 2027 (se verá como total en el extremo sur de Andalucía, en Ceuta y Melilla). A estos les seguirá uno anular el 26 de enero de 2028, una triada que hacía un siglo que no pasaba y no volverá a repetirse hasta 2101. Este eclipse anular no se verá en León.