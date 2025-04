"Histórico" acuerdo global frente a futuras pandemias

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

Más de 190 países han aprobado, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer tratado global de la historia sobre pandemias. Con este acuerdo, que se ha cerrado tras tres años de debate, los Estados buscan consensuar pautas frente a las crisis sanitarias globales y evitar repetir los errores que se produjeron con la covid-19. El pacto, que deberá ser ratificado en la próxima Asamblea Mundial de la OMS, que comenzará el 19 de mayo, y después por cada Estado, se centra en mejorar la coordinación de los países y en promover un reparto más equitativo de los recursos disponibles frente a una futura pandemia a través de mecanismos de prevención, de preparación y de respuesta. Sin embargo, el texto no ha satisfecho completamente a los países de bajos y medianos ingresos, ya que una parte de los acuerdos solo compromete a las naciones más ricas «de forma voluntaria». La discusión se ha centrado en la transferencia de tecnología, es decir, la cesión por parte de las industrias de los países desarrollados de capacidades para que los países en desarrollo puedan producir los fármacos. En este punto, se consensuó que deberá haber «acuerdos mutuos», pero que la cesión no será obligatoria. En cualquier caso, y más allá de las discrepancias en producción de medicamentos, las partes pactaron avances en la lucha global contra las pandemias, como fortalecer sus sistemas de alerta temprana y de identificación de nuevas enfermedades zoonóticas (de animal a humano); mejorar la bioseguridad en los laboratorios; construir capacidades de investigación y desarrollo geográficamente diversas; movilizar una fuerza laboral nacional y mundial calificada, capacitada y multidisciplinaria para emergencias de salud; establecer un mecanismo financiero de coordinación; tomar medidas concretas para fortalecer la preparación, la preparación y las funciones y la resiliencia del sistema de salud; y establecer una cadena de suministro y una red logística mundial.

Medidas

Sin embargo, el documento constata que la OMS no tendrá autoridad «para dirigir, ordenar, alterar o prescribir leyes o políticas nacionales o para obligar a los Estados a adoptar medidas específicas, como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o de diagnóstico o implementar confinamientos». En un momento de debilidad de la OMS por los ataques de la Administración de Donald Trump, el director general de la entidad se felicitó por el tratado. «Las naciones del mundo hicieron historia hoy en Ginebra. Al alcanzar el consenso sobre el Acuerdo sobre las Pandemias, no solo han establecido un acuerdo generacional para un mundo más seguro, sino que también han demostrado que el multilateralismo sigue vigente y que, en nuestro mundo dividido, los países aún pueden colaborar para encontrar puntos en común y una respuesta común a las amenazas compartidas», afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus. Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también celebró el acuerdo, que calificó como «un gran paso para la salud global». «Ante desafíos globales que no conocen fronteras, el multilateralismo es nuestra mejor baza», ha afirmado Sánchez en su cuenta de X.

Desde el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Winnie Byanyima, aseveran que el acuerdo «no es una panacea".

