Creado: Actualizado:

Desde el amanecer del día 21 de abril, cuando llegó la noticia de la muerte del Papa Francisco, las televisiones, y la prensa en general, no han hecho sino hacerse eco de la noticia y abundar en comentarios sobre su vida y ministerio. Las perspectivas son amplísimas según el programa y según el ideario del medio en cuestión, desde la que rebusca en su pasado las novias de su juventud, hasta el que destaca su vertiente de «fanático» del equipo de fútbol de S. Lorenzo de Almagro. No faltan las que acentúan aquello que conviene a la ideología propia, buscando incluso rédito político. En medio de esta maraña de comentarios, intentar decir algo novedoso parece tarea casi imposible. Lo intentamos.

Lo primero que queremos señalar, desde nuestro personal punto de vista, es que el Papa Francisco pasa a la historia como una figura irrepetible. Se nos va un Papa que ha dejado una profunda huella en la Iglesia y en la sociedad, huella reconocida por unos y otros. Desde que el 13 de marzo de 2013 dijo sí a la propuesta de sus hermanos cardenales, hasta el día de su muerte, ha ejercido el papado con una impronta única, tratando de recuperar lo más genuino de la fe cristiana y de configurar una Iglesia más comunitaria y evangelizadora, más trasparente y cercana a la realidad sufriente de nuestro mundo. La elección del nombre de Francisco, su modo austero de vivir, su Renault-4, su expresión popular y fresca, su mirada, nos hablan de un hombre sencillo, humilde, austero. Como hizo su Señor, el Santo Padre ha puesto a los pobres en el centro de su vida y de la vida y de la misión de la Iglesia. Lo confirman sus palabras: «el corazón de Dios tiene un sitio preferente para los más pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre (2 Cor 8, 9) y se identificó con ellos (cf. Mt 25, 35ss)». En la retina tenemos grabadas múltiples imágenes abrazando a niños, a discapacitados, a enfermos. Como buen samaritano, se ha preocupado y ocupado en la atención a los pobres y excluidos; también a los niños abusados y a las personas vulnerables. Sin duda, su aportación a la prevención, curación y apoyo de estos ha sido decisiva. Todos los pobres y excluidos, todos los frágiles han merecido por su parte una atención especial, pero cabe reseñar la prestada a los migrantes y refugiados. Efectivamente, cuando apenas llevaba unas semanas en el ministerio petrino, visitó la pequeña isla de Lampedusa para ««llorar a los muertos»» de la inmigración. Allí realizó el simbólico gesto de arrojar una corona de flores al mar mientras rezaba por los migrantes muertos en el Mediterráneo, al que ha bautizado, y con razón, como el mayor cementerio de Europa. No debemos ignorar que, entre el año 2014 y 2020, murieron en el intento de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, unos 20. 000 inmigrantes. Desde esta defensa profética de la inmigración ordenada y segura, el Santo Padre ha denunciado con fuerza las políticas de rechazo y expulsión de inmigrantes llevada a cabo por el presidente norteamericano Donald Trump, política que está intentando ser replicada por otros líderes políticos europeos. Providencialmente, la última audiencia personal del Papa Francisco, la mantuvo con el vicepresidente estadounidense Vance, ante el que defendió la belleza de la diversidad y de la acogida del diferente. La denuncia papal ha ido más allá, rechazando el capitalismo salvaje, una economía que mata porque excluye de la carrera de la vida a una parte significativa de la humanidad. Como él dice, la economía ha de estar al servicio de la persona, evitando la cultura del descarte, una cultura que está también detrás del deterioro del medioambiente. Efectivamente, el Papa Francisco ha tenido la originalidad de unir la cuestión social y la cuestión ecológica. Al Santo Padre le preocupan la crisis climática, la acumulación de basuras, la escasez de agua potable y la pérdida de la biodiversidad, síntomas del deterioro ecológico. Pero le preocupa también la falta de respeto a la vida humana a la que, no pocos, sitúan en desventaja con relación a la vida animal. Su denuncia del aborto y la eutanasia ha sido fuerte, aunque muchos la intenten silenciar. Nunca se le ha otorgado el Premio Nóbel de la paz, pero el Papa Francisco no ha dejado de trabajar por la resolución y el apaciguamiento de las numerosas crisis que se están produciendo en los últimos tiempos en el mundo. En este sentido, ha trabajado a favor del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. También se ha empeñado en favorecer el acercamiento palestino-Israelí y, una vez iniciada la última y cruel contienda, ha clamado contra el cese de atentados contra personas indefensas, sobre todo niños, en Gaza y ha pedido la devolución de los secuestrados por parte de Hamás. También se ha implicado ante el hecho de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Al día siguiente de producirse, acudió solo a la embajada rusa ante la Santa Sede para mostrar su preocupación. Y, en fin, los llamamientos a la paz en sus homilías y discursos han sido incesantes. Lo dicho hasta ahora demuestra que el Papa está convencido de que la fe se la juega no sólo en los templos, sino también en su acción humanizadora y que, por ello, ha de salir al paso e implicarse en la solución de los problemas que afectan a la humanidad y al mundo. Pero, además, el Santo Padre, en línea con la propuesta del Concilio Vaticano II, ha querido también implementar un proyecto renovador de Iglesia. Francisco lo tenía claro: el primer paso de la renovación ha de ser la conversión personal, pues cualquier reforma estructural fracasa sin ella. En este sentido ha sido muy significativa la carta encíclica Gaudete et Exultate, en la que nos ha hecho una llamada inequívoca a la santidad de vida. Para hacer que en la Iglesia brille esta santidad, no ha dudado en abrir las ventanas del Vaticano para que entre aire fresco: encaró con determinación y valentía el problema de los abusos sexuales y de conciencia; también la corrupción y el blanqueo de dinero, llegando a sentar en el banquillo a todo un cardenal, el cardenal Becciu. Además, ha reformado la Curia Romana, orientándola hacia la evangelización y poniéndola al servicio tanto del Papa, como del resto de obispos del mundo. Desde el punto de vista de la renovación pastoral, la Exhortación Post-sinodal Evangelii Gaudium constituye un hito importante y marca una hoja de ruta para los próximos tiempos. El Papa Francisco, además, ha mostrado un interés especial por algunos sectores, a los que ha dedicado distintos sínodos con sus correspondientes exhortaciones: la familia y los jóvenes. Finalmente, ha dado una vuelta más de tuerca a la configuración de una Iglesia renovada. Bajo el título «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión» el Santo Padre ha convocado y llevado adelante un Sínodo en el que, por primera vez, han participado los laicos. Gracias a su impulso, y con la fuerza del Espíritu Santo, esperamos que se abra paso una Iglesia menos clerical, más participativa y misionera; una Iglesia más cercana a las necesidades de los hombres, más compasiva y misericordiosa; una Iglesia más dispuesta y preparada para convivir y colaborar con otras instancias externas -incluidas otras religiones- en proyectos beneficiosos para la humanidad. Así será si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y por su Magisterio.