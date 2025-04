Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las redes cuánticas tienen el potencial de permitir comunicaciones seguras, como una internet cuántica. Ahora, un equipo científico ha conseguido enviar mensajes cuánticos a 254 kilómetros de distancia utilizando una red de telecomunicaciones —de fibra óptica— ya existente en Alemania.

Los detalles se publican en la revista Nature y, según los científicos, esta demostración sugiere que este tipo de comunicaciones cuánticas puede lograrse en condiciones reales. Detrás del experimento hay investigadores de Toshiba Europe, del Centro de Supercomputación y Redes de Poznan (Polonia) y de la Universidad Anglia Ruskin (Inglaterra).

No es la primera vez que se hace un ensayo de este tipo. Por ejemplo, el año pasado un equipo de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, logró entrelazar dos nodos de memoria cuántica separados por 35 kilómetros usando como enlace fibra óptica en el área de Boston.

Se trataba de una red cerrada de internet entre el punto A y el punto B, que transportaba una señal codificada no por bits clásicos, como la red actual, sino por partículas individuales de luz perfectamente seguras. No obstante, tanto el trabajo de Harvard como el de ahora de Toshiba, suponen pasos aún preliminares para conseguir una red cuántica de comunicaciones, teóricamente más rápida y segura. El nuevo estudio publicado este miércoles en Nature es un «paso interesante» y las pruebas están bien hechas, pero no quiere decir que vaya a existir una internet cuántica a la vuelta de la esquina, aclaran fuentes consultadas por EFE. En el experimento los investigadores consiguen, en concreto, realizar una distribución cuántica de claves a través de una distancia de más de 250 kilómetros entre varias ciudades de Alemania. La distribución práctica de claves cuánticas es un método por el que dos partes pueden generar una clave secreta compartida que es segura contra intercepciones, basándose en los principios de la física cuántica. Liderados por Mirko Pittaluga, el equipo describe un procedimiento que permite distribuir información cuántica a través de cables de fibra óptica sin necesidad de refrigeración criogénica. La citada red de comunicaciones cuánticas se desplegó en tres centros de datos de telecomunicaciones, de Fráncfort, Kehl y Kirchfeld, conectados por 254 kilómetros de fibra óptica comercial, «una distancia récord» para la distribución práctica de claves cuánticas en el mundo real.