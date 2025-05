Estadounidense, sin fronteras y primer Agustino

Publicado por Agencias Redacción Creado: Actualizado:

El Papa Francisco era la mano de Dios en la Tierra y Robert Francis Prevost Martínez, de 69 años y nacido en Chicago, ha sido la mano del fallecido Pontífice que ha seleccionado obispos en todo el mundo. Una especie de «ojeador».

Su designación como sucesor de Jorge Mario Bergoglio coloca por primera vez al frente de la Iglesia a un estadounidense. Su biografía trasciende fronteras. Sirvió durante 40 años en Perú, donde se convirtió en obispo y adquirió la doble nacionalidad. Miembro de la Orden de San Agustín, sigue la estela de Francisco por su cercanía con los pobres y los migrantes. Reservado y discreto, Prevost, un misionero formado como matemático, tiene como desafío continuar la labor inclusiva y reformista de su antecesor. Siempre ha tratado de levantar puentes entre el norte y el sur. Norteamericano de Perú.

Robert Francis Prevost, el papa León XIV, será el primer Papa estadounidense de la historia de la iglesia, el segundo procedente del continente americano y el cuarto no italiano en los últimos 48 años. El antes cardenal Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 y también cuenta con ciudadanía de Perú, donde trabajó en las misiones y ejerció de obispo de Chiclayo.

León XIV además será el segundo procedente del continente americano, después de su antecesor, el argentino Francisco (Jorge Mario Bergoglio, 2013-2025), el primer latinoamericano de la historia. Además, sigue una racha de 48 años sin un Papa italiano, iniciada por el polaco Juan Pablo II (Karol Wojtyla) en 1978 (el primero en más de cuatro siglos de historia). Tras la muerte de este en 2005, le sucedió hasta el 2013 el alemán Benedicto XVI (Joseph Ratzinger)

Que sea ciudadano estadounidense no le acerca a Donald Trump. De hecho, en el último mensaje de su cuenta en la red social X difunde una crítica sobre la política de deportaciones aplicada por el magnate neoyorquino. A través de ese canal, también ha condenado la pena de muerte. Queda por saber si mantendrá, como hizo Francisco, la puerta de la Iglesia abierta a homosexuales y personas transgénero.

En un discurso en 2012 a los obispos, lamentó que los medios de comunicación occidentales fomentaran «la simpatía por creencias y prácticas que están reñidas con el Evangelio». Se refería, entre otros grupos, a «familias alternativas formadas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados». A favor de su vocación aperturista hay un dato: la primera mujer laica que trabaja en el Vaticano, la secretaria de la Comisión para América Latina, Emilce Cuda, es una de sus estrechas colaboradoras.

Aficionado al tenis

Nació el 14 de septiembre de 1955, en Chicago. Se identifica con los inmigrantes. Su padre, Louis Marius Prevost, tenía ascendencia francesa e italiana, y su madre, Mildred Martínez, raíces españolas. Tiene dos hermanos, Louis Martín y John Joseph. Cursó sus estudios secundarios en el Seminario Menor de los Padres Agustinos. En la Universidad Villanova (1973-1977), obtuvo el grado en Ciencias Matemáticas, junto con una especialización en Filosofía. También estudió en la Unión Teológica Católica (Chicago), donde obtuvo una maestría en Divinidad (en Teología).

Entre tantos libros cultivó una de sus grandes aficiones, el tenis. Ya en Roma prosiguió sus estudios en Derecho canónico en la Universidad Angelicum, donde obtuvo la licenciatura en 1984, y luego se doctoró con mención «magna cum laude», con la tesis titulada El rol del prior local de la Orden de San Agustín (1987).

Habla inglés, español, italiano, francés, portugués y se defiende en alemán. El 1 de septiembre de 1977 ingresó en la Orden de San Agustín, en Saint Louis. Su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982, en Roma. Tres años después inició su gran viaje: le destinaron a la misión de Chulucanas, en Perú.

Era probablemente el candidato oculto con más opciones de ser Papa. Estaba en ascenso en los últimos días. No despierta antipatías en ningún sector, quizá porque siempre ha mantenido un perfil muy bajo. Francisco le puso el foco al nombrarle por sorpresa en 2023 jefe del potente dicasterio para los obispos, un cargo que la ha permitido tener contactos en todos los continentes. Tiene mucha experiencia tanto pastoral como de gobierno: ha sido superior de los agustinos, la orden a la que pertenece, y controla los mecanismos de la Curia.

El perfil del PapaDL

Relaciones con la Casa Blanca

Prevost rompe el maleficio de los cardenales estadounidenses. Parecía que la silla de San Pedro estaba vetada para los representantes del país más poderoso del mundo. Le avala su papel como mediador entre las corrientes eclesiásticas dentro de EE UU, donde la polarización no deja de crecer y planean de fondo tantos escándalos de abusos a menores tapados por la Iglesia. Al frente del Vaticano, afrontará el desafío de mejorar la relaciones con la Casa Blanca, que, con Donald Trump como presidente, no atraviesa por el mejor momento. León XIV es un Papa americano. Está muy unido a Perú. Ejerció su misión en Trujillo, Chulucanas, Iquitos y Apurímac. En 2014, Francisco lo nombró obispo en Chiclayo, cargo que ocupó hasta que el Pontífice le llamó en enero para ser uno de sus colaboradores más estrechos en el Vaticano. Prevost había conocido a Bergoglio en Buenos Aires, la capital argentina. Compartían su visión sobre los pobres y los migrantes y coincidían en la necesidad de actuar urgentemente contra el cambio climático. En todos esos puntos afloran las discrepancias con actual inquilino de la Casa Blanca. El primer Papa estadounidense no parece cuadrar con el presidente de su país. En su primer discurso pidió ayuda a los fieles para «construir puentes de paz».

El nuevo Papa dejó un recuerdo de hombre comprometido con los derechos humanos y la conservación del medioambiente en Perú, un país en el que desarrolló buena parte de su vida religiosa.

Denuncias

Su trayectoria en la Iglesia ha estado marcada por importantes roles y logros y, aunque fue denunciado por una organización de encubrir denuncias de presuntos abusos sexuales contra dos sacerdotes de la diócesis peruana de Chiclayo que dirigió hasta 2023 cuando fue llamado a Roma, estas acusaciones fueron negadas por la diócesis. El periodista peruano Pedro Salinas, que llevó a cabo una investigación sobre la organización Sodalicio de Vida Consagrada, movimiento peruano disuelto en enero por el Papa Francisco, asegura que las acusaciones contra Prevost son «absolutamente falsas». Tras su ordenación sacerdotal en 1982, Prevost se unió a la misión agustiniana en Perú en 1985 y fue canciller de la Prelatura Territorial de Chulucanas de 1985 a 1986.

En 2019, el papa Francisco lo designó miembro de la Congregación para el Clero en 2019 y de la Congregación para los Obispos en 2020, además de administrador apostólico de la diócesis del Callao. Fue en 2023 cuando fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Es miembro de siete dicasterios del Vaticano, así como de la Comisión para el Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que ha sido interpretado como un indicio de la confianza del Papa Francisco en el purpurado.

EL nombre más adoptado

El agustino Robert Francis Prevost, recién elegido papa en sustitución de Francisco, ha elegido para su pontificado el nombre de León XIV, uno de los más adoptados en la historia de la Iglesia católica. Los nombres más usados por los papas desde Pedro han sido, por este orden, Juan (23), Gregorio (16), Benedicto (16), Clemente (14), León (13), Inocencio (13), Pío (12), Esteban (9), Urbano (8), Alejandro (8), Adrián-Adriano (6), Paulo-Pablo (6), Sixto (5), Martín (5), Nicolás (5), Celestino (5), Anastasio (4) y Honorio (4).

Los vaticanistas destacan el carácter poliédrico de nuevo Papa y la elección del nombre, que entronca con el padre de la doctrina social de la Iglesia.

ROBERT PREVOST ES AFICIONADO AL TENIS Y GRAN DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE