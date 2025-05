Una vida sin gluten: «Ahora me siento afortundada»

La idea fue de Fernando, uno de los cuatrocientos miembros de un grupo de WhatsApp de León que comparte experiencias por la enfermedad celíaca.La comunidad alimenta un mapa interactivo con los bares y restaurantes de León, de España y del mundo a los que pueden ir a comer tranquilos porque garantizan que los alimentos están libres de gluten y de contaminación cruzada. Si hay disparidad de criterios se vota. El ‘celivoto’ puede expulsar o mantener en la lista lugares en los que los celíacos de León tienen experiencias contradictorias. «No todos los niveles de celiaquía son iguales y de lo que se trata es de que sean 100% seguros para todos». El mapa lleva ya 56.000 visitas y se puede consultar en Google Maps, «pero solo yo, como administrador, puede modificar la información», dice Fernando, padre de una niña celíaca.

Los grupos de WhatsApp se han convertido en el refugio para compartir y buscar información fiable, ante la falta de apoyos oficiales de las administraciones, un lugar de acceso que suman a la actividad de Acecale (Asociación Celíaca de Castilla y León).

Más de un millar de personas están en seguimiento en el servicio de Digestivo del Hospital de León porque son celíacas. Eso significa que de ninguna manera, nunca, pueden comer gluten. La ingesta de esta proteína que se encuentra en los cereales les puede no sólo hacer enfermar, sino que, con los años, pueden desarrollar enfermedades graves como tumores digestivos. La única solución es eliminar el gluten de la dieta. Nada más. La vigilancia estricta de esta medida depende del paciente, que tiene que llenar la cesta de la compra con el doble del presupuesto. «A veces nos sentimos como extraterrestres», asegura Marta Martín, celíaca a la que le detectaron la enfermedad a los 35 años. Ahora, con 51, asegura sentirse afortunada. «Comí alimentos con gluten hasta los 35 años y de pequeña siempre estaba malita. Me hacían pruebas y el diagnóstico siempre era que tenía cólicos por gases, me decían que era nerviosa, y otras cosas. A veces tenía que ir a Urgencias. Hasta que un especialista en Digestivo me hizo el análisis y detectó los niveles muy altos y, tras una biopsia con una gastroscopia, me dijo que era celíaca. El tratamiento fue dieta sin gluten y empecé a mejorar. Dejé de sentirme cansada, fui recuperando mis niveles de hierro, y tengo un tratamiento para la osteoporosis, otra de las consecuencias de la enfermedad. He estado tan mal, que ahora me siento afortunada. No tengo envidia de poder comer otros alimentos».

Más alimentos y restaurantes

Con los años, también ha mejorado el acceso a productos sin gluten y supermercados y grandes superficies ofrecen una amplia gama de alimentos «con una buena información y gran variedad. Eso sí, con el doble de precio», lo que lleva a Marta a pedir a las administraciones algún apoyo económico para las familias. «Hay familias que todos los miembros son celíacos y eso supone un gasto enorme». Cada vez más restaurantes están concienciados con esta enfermedad. «Si nosotros no podemos ir a los bares ni a los restaurantes, nuestras familias y amigos tampoco».

El especialista de Digestivo del Hospital de León, Santiago Vivas, que ha dedicado su trayectoria profesional a la investigación y el tratamiento de pacientes celíacos, destaca la importancia de la detección precoz. «Cada vez la diagnosticamos antes porque siempre que hay un caso se examina a toda la familia de primer grado y la detectamos antes de que de los síntomas empiecen. El 20% de los familiares son celíacos. Lo mismo ocurre con los pacientes con diabetes tipo 1, a los que también se hace un cribado. Un 10% de los diabéticos también son celíacos».

Una de cada cinco personas es celíaca, una enfermedad que no hay que confundir con la intolerancia al gluten. «Las personas que son intolerantes tienen molestias digestivas, pero no repercute en su salud de la manera tan importante como lo hace la celiaquía, con efectos graves a largo plazo para el paciente. Por eso, antes de dejar de comer gluten, hay que consultar con el especialista», asegura Vivas. «Si dejas de tomar gluten es más difícil detectar la enfermedad».

Malas digestiones, distensión abdominal, alteraciones digestivas poco específicas pueden confundir a las personas que lo padecen, pero no a los especialistas. «El gluten es un básico en la dieta y no hay que quitarlo sin necesidad, por moda. Es un grave problema para los celíacos, pero para el resto no lo es, aunque se tengan síntomas digestivos», explica Francisco Jorquera, jefe del Servicio del Hospital de León. «Por desconocimiento hay personas que se lo quitan, pero no es necesario siempre». La enfermedad celíaca se detecta en un análisis de sangre que puede pedir el médico de cabecera. En la sangre se detectan los niveles de antitransglutaminasa, un anticuerpo que sube con la enfermedad. «Después se puede hacer biopsia para confirmar, aunque en el caso de los menores no hace falta».

Vivas mantiene varias investigaciones sobre la enfermedad en colaboración con Microbiología de la ULE. «Queremos saber por qué la enfermedad aparece unas veces al año de vida y otras a los 60. Se piensa que puede ser por infecciones víricas o bacterianas en el intestino. Vamos a estudiar las bacterias que tienen los pacientes y familiares sin enfermedad». Catorce pacientes participan en ensayos clínicos. «Hay personas que a pesar de llevar una dieta sigue teniendo síntomas. Estamos estudiando con fármacos para que puedan consumir algo de gluten».

«Cada vez detectamos la enfermedad celíaca antes y en pacientes sin síntomas por los cribados familiares»