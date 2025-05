Banco de alimentos sin fruta fresca

Las grandes recogidas de alimentos se han vuelto casi invisibles. La de primavera, que se ha dividido en dos fines de semana en León, termina el domingo, pero queda muy lejos la movilización de voluntariado y grandes cajas con alimentos en los supermecados participantes. El cambio que normalizó la pandemia ya no deja imágenes de solidaridad y movilización general. Ahora las donaciones ya no se hacen en alimentos sino que las personas que quieren colaborar para que las familias más vulnerables puedan tener un plato de comida en la mesa dejan un donativo económico al pagar en las cajas de los supermercados. A los bancos de alimentos llega primero el dinero donado, con el que se compran los productos que se necesitan

El alto precio de algunos alimentos, convierte a las frutas y verduras frescas en casi un lujo culinario con el que se llegan las bolsas que se reparten a las familias. Los productos frescos nunca han sido el plato fuerte de estos almacenes a los que se han acercado este segundo trimestre del año más de 700 familias que viven en León. «La fruta y la verdura fresca llega justa», asegura la directora del Banco de Alimentos de León, Juani Pérez, que atribuye esta caída a la desaparición de los productos de los fondos Fega, el programa de distribución de alimentos para familias desfavorecidas".

Al Banco de Alimentos de León llegan cada día una media de 17 familias. «Muchos llegan y no se han empadronado porque viven en habitaciones o en caas con familiares. Si no se empadronan no tienen acceso a ninguna ayuda, sólo a estamos nosotros», asegura Juani.

El Gobierno interviene en ese mercado y las cooperativas de productos del sureste de España ya no mandan frutas, que antes llegaban camiones y aprovechábamos para repartir a las familias. Entiendo que ahora ya no les pagan lo suficiente por este programa».

Juani lamenta que en el Banco de Alimentos de León «no nos podemos permitir comprar fruta y verdura». Recuerda que el año pasado repartieron 400.000 kilos de frutas y este año, hasta abril, sólo han conseguido distriuir 40.000 kilos. «Estamos en un ambiente muy complejo. Al final todo el proceso cae en una burocracia que dificulta todo el proceso. Todo el dinero pasa ahora por la central en Madrid, que lo reparte a los Bancos de Alimentos. Todavía estamos comprando productos con lo recaudado en la campaña de Navidad».

Los bancos de alimentos de España esperan un ingreso extra de dinero con el que poder comprar más comida con la enmienda a la Ley de Desperdicios Alimentarios que recoge la eliminación del IVA en las donaciones a los más necesitados. « El Gobierno y sus grupos parlamentarios no nos lo ha puesto fácil. Han sido años y años lo que se han necesitado. En justa compensación a a tantas trabas y tanto tiempo, debería de ponerla en marcha en el menor tiempo posible, como lo expresa el texto de la Ley. Lo vamos agradecer los más de cuatro millones de personas en España que participamos (entre donantes y voluntarios) en las grandes campañas de recogidas de los Bancos de Alimentos y sobre todo los más necesitados», explica el presidente de la Asociación de Alimentos Solidarios, Santiago López. «Sería deseable que en esta eliminación del IVA esté en marcha en la gran recogida de finales del próximo noviembre». En la recogida de Navidad de 2024 los leoneses donaton en especie 82.515 kilos de alimentos y 91.366 euros, lo que traducido en euros son 272.899 euros entre León y Ponferrada.

La reina Sofía presidió este jueves el XXXVIII Congreso Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) en Ourense. La reina emérita afianza su compromiso con la Federación en un congreso en el que se ha puesto en valor el papel de los voluntarios y la labor social contra la pobreza y la exclusión. «Una valiosa oportunidad para discutir sobre temas clave para conseguir un impacto en la sociedad y cumplir nuestro objetivo», tal y como señaló Pedro Llorca, presidente de Fesbal.

