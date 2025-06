Estampida animal artística por el clima

Publicado por Redacción San Fernando Creado: Actualizado:

Marionetas gigantes de animales salvajes han tomado este domingo las calles de San Fernando (Cádiz), primera parada europea del proyecto artístico internacional La Estampida (The Herds), una intervención escénica que alerta sobre la emergencia climática con un potente despliegue visual. A pesar del calor, numerosos espectadores asistieron al desfile, protagonizado por recreaciones a escala real de elefantes, jirafas, cebras, ñus, simios, antílopes o leopardos, entre una quincena de animales. La acción forma parte de una gira de más de 20.000 kilómetros que comenzó en abril en Kinsasa (República Democrática del Congo) y concluirá en el Círculo Polar Ártico.

Durante algo más de una hora se ha desarrollado en el centro de la ciudad isleña esta particular cabalgata, amenizada musicalmente por la academia Tronío a través de la pieza Pisadas y Cascos, en la que bailaores flamencos han compartido escena con las figuras animales. El espectáculo está impulsado por The Walk Productions, la productora británica conocida por Little Amal, y cuenta con un elenco internacional de jóvenes artistas reunidos en la recién creada Emergen Company, formada por 42 integrantes de 19 países que recorrerán la etapa europea del proyecto.