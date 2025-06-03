Alprazolam (Trankimazin): nuevas revelaciones sobre su eficacia, riesgos y sombras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alprazolam, conocido en España como Trankimazin y en otros países como Xanax, es uno de los ansiolíticos más recetados en el mundo, especialmente para tratar el trastorno de pánico y la ansiedad generalizada. Sin embargo, recientes estudios y análisis históricos han arrojado luz sobre su eficacia limitada, sus riesgos de adicción y los controvertidos mecanismos que lo llevaron a dominar el mercado desde su introducción en 1981 por la farmacéutica Upjohn, según recuerda la plataforma 'No gracias'.

Pero, ¿qué es el Alprazolam y por qué sigue siendo tan popular? El Alprazolam pertenece a la familia de las benzodiacepinas, un grupo de fármacos que actúan potenciando el efecto del neurotransmisor GABA, reduciendo la actividad del sistema nervioso central y generando un efecto calmante. Se prescribe principalmente para tratar trastornos de ansiedad, ataques de pánico y, en algunos casos, náuseas inducidas por quimioterapia. Su acción rápida, que alivia los síntomas en menos de una hora, lo ha convertido en un recurso atractivo para médicos y pacientes. Sin embargo, esta rapidez viene acompañada de riesgos significativos: tolerancia, dependencia y síntomas de abstinencia severos que pueden aparecer incluso tras un uso breve.

En España, el alprazolam es el segundo ansiolítico más consumido, solo superado por el lorazepam, en un país que lidera el consumo mundial de benzodiacepinas, con aproximadamente 110 dosis diarias por cada mil habitantes. Este elevado uso plantea preguntas sobre las prácticas de prescripción y la influencia de la industria farmacéutica en la percepción de estos fármacos.

Un análisis reciente de 2023, basado en ensayos clínicos presentados a la FDA, ha revelado datos preocupantes sobre la eficacia del Alprazolam, especialmente en su formulación de liberación prolongada para el trastorno de pánico. Según este estudio, solo uno de cada cinco ensayos mostró un resultado positivo en términos de eficacia, mientras que los otros cuatro no demostraron beneficios significativos frente al placebo. Sin embargo, en la literatura publicada, tres de estos ensayos fueron presentados como positivos, lo que sugiere un sesgo de publicación que infló artificialmente la percepción de su eficacia.

El efecto del Alprazolam en el trastorno de pánico mostró un tamaño del efecto pequeño (Hedges’ g de 0.33 en los cinco ensayos y 0.47 en los publicados), lo que indica que su impacto es modesto en el mejor de los casos. Más alarmante aún, los pacientes tratados con Alprazolam experimentaron un empeoramiento significativo tras la retirada del fármaco, con un aumento del 350% en los ataques de pánico en comparación con el grupo placebo, además de síntomas de abstinencia como confusión, depresión, dolores musculares y pérdida de peso.

Un estudio de 2024 basado en la base de datos FAERS (FDA Adverse Event Reporting System) analizó 23.575 informes de efectos adversos relacionados con el alprazolam entre 2004 y 2023. Los resultados identificaron 347 señales de efectos adversos, afectando principalmente a mujeres de entre 18 y 45 años. Entre los efectos más comunes se encuentran trastornos psiquiátricos, neurológicos y gastrointestinales, así como riesgos de abuso y suicidio. Sorprendentemente, se detectaron efectos no registrados en la ficha técnica del medicamento, como trombocitopenia adquirida y fenómenos coronarios.

Riesgos de adicción y retirada: un problema persistente

El alprazolam tiene un alto potencial de adicción, especialmente debido a su rápida acción y corta duración (aproximadamente 2 horas). Expertos en adicciones consideran que su propensión al abuso es mayor que la de otras benzodiacepinas, especialmente en pacientes con antecedentes de abuso de sustancias o alcohol. Los síntomas de abstinencia, que pueden incluir ansiedad de rebote, confusión, insomnio y, en casos graves, convulsiones, son un riesgo significativo, especialmente si el fármaco se suspende abruptamente.

En las redes sociales, profesionales de la salud advierten sobre estos peligros. Por ejemplo, publicaciones en X destacan que el Alprazolam debe usarse como última opción y solo en las primeras fases del tratamiento, ya que su uso prolongado puede empeorar la ansiedad y generar tolerancia, requiriendo dosis cada vez mayores.

Reforma de 2025: ¿qué ha cambiado?

Aunque no se han implementado reformas específicas sobre el Alprazolam en España en 2025, la creciente evidencia sobre sus riesgos ha llevado a un mayor escrutinio. En países como Australia, políticas de restricción han reducido el uso de Alprazolam en un 51.2% entre 2015 y 2018. En el contexto español, donde el consumo de benzodiacepinas sigue siendo elevado, se necesitan medidas regulatorias más estrictas para limitar las prescripciones a corto plazo y fomentar alternativas como la terapia cognitivo-conductual o los antidepresivos ISRS, que han mostrado mayor seguridad a largo plazo, según coinciden varios expertos.

Recomendaciones para pacientes

Si estás tomando Trankimazin o considerando su uso, ten en cuenta lo siguiente: