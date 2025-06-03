La Montaña Palentina recibe calurosamente a los reyes en su llegada a Brañosera

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto conmemorativo con motivo del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, presidido por SS. MM. los ReyesBRÁGIMO / ICAL

La localidad de Brañosera recibió hoy a los monarcas de España, don Felipe VI y doña Letizia, al grito de ‘Vivan los reyes’, cuyos vecinos se agolparon en las inmediaciones de la Casa Consistorial, con banderas de España en las manos.

Los reyes, que visitaron la localidad con motivo del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, saludaron a su llegada al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La llegada a la localidad de la Montaña Palentina se retrasó debido a problemas meteorológicos que impidieron su traslado en helicóptero, lo que obligó a viajar en avión desde Madrid hasta Santander y, desde la capital de Cantabria en vehículo hasta Brañosera.

Felipe VI eligió para la ocasión un traje gris y corbata azul, mientras que Letizia optó por un traje de chaqueta de color burdeos.