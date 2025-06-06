Mary Poppins hace magia con el autismo en León

Un momento de la obra 'Nunca dejes de soñar' con la escena de Mary Poppins.ángelopez

Minnie llega en patines y Mickye se tapa los oídos con sus dedos índices para amortiguar la música. La función va a comenzar. Un puñado de personajes de la clásica factoría Disney está preparado para sorprender al público y sorprenderse a sí mismos cumpliendo sueños que no se imaginaban.

El escenario está decorado con materiales reciclados y confeccionado artesanalmente por la comunidad escolar del colegio especial de Autismo León Paz Peña de León. Las familias están tan ilusionadas como el alumnado que va a interpretar pequeñas escenas de películas como Aladin, Mickye y Minnie, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, El rey León, la Sirenita o La Bella y La Bestia, Coco, Inside Out, Los increíbles y Peter Pan.

En un mundo ruidoso hay personas que no toleran ni el sonido de los aplausos. En una sociedad que derrocha luces de todos los colores, hay niños y niñas que se asustan con un foco. Criaturas para las que dar un paso en un lugar desconocido (y a veces hasta conocido) es como saltar al vacío.

Con todos estos límites y condicionantes (y muchos más) conviven a diario las familias que tienen a miembros con autismo. El colegio especial Paz Peña, de Autismo León, ubicado en las instalaciones sociales de San Cayetano, trabaja para que criaturas y jóvenes con autismo puedan superar estas barreras y potencien sus habilidades personales y sociales.

El proyecto «Tú sí que vales» utiliza el teatro como herramienta pedagógica, de ocio y de integración se materializó este año en el montaje «Nunca dejes de soñar». Bajo la batuta de la maestra Laura del Río González, la magia de Disney se encarnó con el «atrezzo» que facilita la comunicación de las personas con trastornos del espectro autista.

Mary Poppins aterrizó en el escenario con su sombrilla voladora, con cascos para evitar el ruido, con más magia que nunca para hacer más dulce la vida de los niños y niñas. Las personas con autismo tienen muchas dificultades de tipo sensorial y desde ponerse disfraces, subir a un escenario con público y exponerse a los aplausos puede bloquearles o alterarles.

Que pongan sobre el escenario sus habilidades y capacidades es el objetivo que año tras año persigue esta actividad como un sueño de alumnado, profesorado y familias. Este año el reto se amplió con la idea de que los niños sean más independientes y algunos consiguieron salir solos al escenario. Si María mostró su destrezas como patinadora, otros niños hicieron gala de nuevas habilidades con los comunicadores o cantaron y bailaron.

Una de las cosas que más ha valorado la maestra es que «han mostrado más interacción entre ellos». Fue muy emocionante para las familias ver cómo algunos se abrazaban entre ellos.

La actividad pretende normalizar también la vida familiar en relación con la escuela. Que los padres y las madres puedan disfrutar de la obra de fin de curso viendo lo que sus hijos e hijas pueden hacer sobre el escenario y lo que esto supondrá para su vida real.

Aumentar la autoestima de las personas con autismo y el sentimiento de orgullo de las familias son dos objetivos que planean sobre esta actividad desde su comienzo. El proyecto «Tú sí que vales» cumple 15 años en este centro de educación especial como una herramienta para limar las enormes dificultades de socialización y desarrollo personal que genera el trastorno del espectro autista.

'Nunca dejes de soñar' involucró a 27 escolares de 7 a 21 años, la amplia franja de edad que convive en este centro docente de educación especial dependiente de Autismo León. El centro, concertado con la Junta de Castilla y León, tiene cuatro aulas de Educación Básica Obligatoria (EBO) y una de TVA (transición a la vida adulta).

Las familias están satisfechas con la atención escolar y pedagógica, reconocen el esfuerzo del profesorado, pero no tanto con el estado de las instalaciones que precisan mejoras. El centro de educación especial Paz Peña está ubicado en uno de los pabellones dedicados a asociaciones de San Cayetano desde que fue trasladado desde el colegio Javier de Puente Castro al aumentar su matrícula.

Autismo León cuenta con otros servicios, como el centro de día y la residencia, ubicados en el edificio nuevo de La Lastra.