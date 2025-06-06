Cae un 22% el acceso a la nacionalidad en león en 2024

Un total de 877 personas accedieron el año pasado a la nacionalidad en León. La cifra es muy inferior a la de 2023, cuando se registraron un total de 1.126 adquisiciones de nacionalidad en la provincia. Fue un año récord, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Frente a la merma que registra León, de un 22%, en España se experimenta un aumento. El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española ha aumentado un 5,1% en 2024, hasta 252.476, según la estadística del INE.

El 44% de las personas extranjeras que adquirió la nacionalidad española en 2024 fueron hombres y el 56,0% mujeres. Por edad, las personas de 30 a 39 de años constituyeron el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de nacionalidad española, seguido del grupo de 40 a 49 años. Respecto a los modos de adquisición de nacionalidad española, 215.734 casos fueron por residencia y 36.407 por opción. Esta última modalidad se dio sobre todo en los menores de 20 años (el 94,2% del total de adquisiciones por opción fueron de menores de 20 años).

El país de nacimiento más frecuente en las adquisiciones de nacionalidad española fue España, con 51.547 casos. Entre los nacidos fuera de España, el país de nacimiento más frecuente fue Venezuela, con 34.343 adquisiciones de nacionalidad, seguido de Colombia, con 25.759; Marruecos 17.579 y Honduras 14.407.

De las 252.476 personas residentes en España que en 2024 adquirieron la nacionalidad española un 19,6% había residido siempre en España. El restante 80,4% había residido previamente en el extranjero. El año de llegada más frecuente para las personas que adquirieron nacionalidad española en 2024 fue 2019. Tardaron unos cinco años en adquirir la nacionalidad española. Cataluña con 68.755 casos y Madrid con 48.288) concentraron el 46,4% de las adquisiciones de nacionalidad, seguidas de Comunidad Valenciana con 26.729 y Andaluía con 23.157, País Vasco 13.600, Canarias 10.307, Murcia 1.738, Baleares 9.366, Aragón 8.340, Castilla-La Mancha 8.061, Castilla y León 6.682, Galicia 6.667 y Navarra 4.411. Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que menos registraron.