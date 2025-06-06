Cruz Roja limpia las márgenes del Torío este sábado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Cruz Roja desarrolla este sábado, 7 de junio, una de sus actividades del proyecto Libera en las márgenes del río Torío.

"Esta iniciativa se suma al esfuerzo de la Organización por compensar las emisiones de carbono generadas para avanzar hacia la neutralidad climática», señala la entidad en un comunicado.

Además, Cruz Roja destaca que gracias al proyecto «Compensa2», se desarrolló el pasado mes de mayo una jornada de reforestación en la que, entre otras cosas, se plantaron robles autóctonos, se repusieron protectores y se instalaron cajas nido y hoteles de insectos para promover la biodiversidad. Todo ello, con la colaboración de un centenar de voluntarios y voluntarias de toda la Comunidad.

en el ámbito de la calidad ambiental, Cruz Roja continúa efectuando un programa de medición de la calidad del agua en los ríos, subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este proyecto incluye el análisis de parámetros químicos como pH, nitratos o cloro en los distintos ríos de la provincia de León, en particular de tramos del río Sil y el río Torío.