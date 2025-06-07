Accesibilidad telefónica para más de un millón de personas sordas

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Derechos Sociales, en colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), va a poner en marcha un sistema telefónico gratuito que permitirá a las personas con importantes déficit de audición o con dificultades en el habla mantener en cualquier momento y con todas las garantías las conversaciones que necesiten con otros particulares, instituciones o servicios de ayuda o emergencias.

El nuevo canal, bautizado como Servicio de Comunicación por Texto (SCT), será completamente gratuito, tendrá una cobertura nacional y funcionará a cualquier hora del día y de la noche y los 365 días del año. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy considera que la iniciativa «es un paso más hacia la plena accesibilidad y equidad en materia de comunicación de todos los españoles» y que permitirá consolidar la atención de las necesidades de los españoles cuyas discapacidades solo les permiten comunicarse por escrito.

El nuevo servicio tiene como clientes potenciales a los más 1,2 millones de españoles con diferentes grados de sordera, que son aproximadamente el 2,5% de la población, y a las decenas de miles de ciudadanos con dificultades o imposibilidad de comunicarse a través del habla. Seis de cada diez de estos posibles usuarios del SCT son mujeres y las dos terceras partes son mayores de 65 años, pues la principal causa de los déficit de audición es la vejez. Este sistema adaptado para simplificar las comunicaciones le será especialmente útil a la cuarta parte del colectivo con importantes problemas de audición, que viven solos.

El funcionamiento básico del servicio comienza cuando el usuario con problemas de sordera o del habla escribe al personal al cargo del SCT a través de correo electrónico o de un chat en directo y le indica con qué número de teléfono y persona o institución quiere contactar. Los operadores se comunicarán por voz con la destinatario sin problemas de audición y trasladarán la conversación, con las palabras de uno y otro, por escrito al usuario. El canal también tendrá la utilidad inversa. Es decir, los ciudadanos sin problemas de habla o audición que quieran contactar con otros que sí tienen estas discapacidades podrán llamar a este servicio, en concreto al 911080 669, para comunicarse con la otra persona, que podrá mantener la conversación por escrito.

El SCT permite llamadas a números fijos y móviles nacionales, incluyendo los números 900, 901 y 902. Tendrá accesos específicos por chat al 112 (emergencias), 091 (Policía nacional) o 062 (Guardia Civil), atención DANA, 016 (violencia de género) y la AEAT (Agencia Tributaria).

