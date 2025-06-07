El taller de danza inclusiva actúa en el centro cívico León Oeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El salón de actos del Centro Cívico del Crucero acoge el próximo martes 10 de junio, a las 18.00 horas, la representación final del Taller de Danza Inclusiva, impulsado desde la sección de Discapacidad de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León. Un total de 15 personas, en su mayoría con discapacidad, han participado en la segunda edición de esta experiencia. El taller se ha desarrollado durante el curso en una de las salas del Auditorio Ciudad de León, con sesiones de dos horas semanales.

El objetivo de esta iniciativa es acercar las herramientas artísticas de la danza y la expresión corporal a las personas con discapacidad de la ciudad, proporcionando un espacio de desarrollo personal, bienestar físico y emocional, así como de integración y participación social.

La danza permite a los usuarios tomar conciencia del propio cuerpo, sus posibilidades psicomotrices y su capacidad comunicativa, favoreciendo también la atención, el reconocimiento personal y la presencia colectiva y social. Este tipo de actividades contribuyen a reforzar la autoestima y la confianza de los participantes y la convivencia y la inclusión a través de la danza.