Los veterinarios de León se manifiestan este domingo

El Comité de Crisis Veterinario, asociación que agrupa a los profesionales del sector en España, ha coordinado este fin de semana la organización de unas 40 manifestaciones por todo el país contra el Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario.

En León, la protesta está convocada a las 11 de la mañana en el Paseo de la Condesa (a la altura del número 36) para proseguir en dirección al Parque de San Francisco, donde se leerá el manifiesto. La movilización cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Veterinarios, la patronal de clínicas veterinarias y el sindicato veterinario además de colectivos ciudadanos amigos de las mascotas.

Los veterinarios, que animan a los tutores de animales a que se sumen a la protesta, piden un marco normativo «más justo y coherente, que les permita ejercer su labor de acuerdo a la evidencia científica y el criterio profesional».

En especial, critican que el Real Decreto les «impida» suministrar directamente en sus clínicas los tratamientos necesarios a los animales bajo su cuidado. Además, denuncian que la regulación les impone un sistema burocrático «desproporcionado", que exige «detalles técnicos absurdos —como el número de gotas administradas o el porcentaje usado de una crema— bajo amenaza de sanciones que pueden alcanzar 1,2 millones de euros».

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha anunciado su participación en la protesta en Madrid y ha hecho un llamamiento a todos los que tengan animales, asociaciones y ciudadanía en general, para que se sumen y apoyen la labor de los veterinarios.

El sector lleva encadenando protestas contra la Ley del Medicamento Veterinario desde que sus disposiciones comenzaron a afectar este año a los profesionales clínicos, los que tratan de los animales de compañía.