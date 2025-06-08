Masiva protesta en León de veterinarios, ciudadanos y mascotas

Un millar de personas, entre profesionales y ciudadanos, y más de 200 animales se manifestaron en León este domingo en defensa de la salud de los animales.

La movilización, convocada en 40 ciudades de España por el Comité de Crisis Veterinario a nivel estatal, fue secundada en la capital leonesa contra el Real Decreto 666/2023, la conocida como Ley del Medicamento veterinario.

Con el lema ‘Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal y la salud pública’, los manifestantes partieron a las 11 de la mañana desde el paseo de la Condesa en dirección al Jardín de San Francisco, donde leyeron un manifiesto junto a la estatua de san Francisco de Asís.

En el punto de mira, el Real Decreto 666/2023 que regula la dispensación y uso de medicamentos en la clínica veterinaria, así como otras normativas que afectan al uso de los medicamentos veterinarios y que han provocado una escalada de descontento en el sector.

"Nos manifestamos contra la normativa del medicamento veterinario porque la consideramos ineficaz y pone en riesgo la salud de los animales", señaló Álvaro Borge, secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de León. Este representante subrayó que el decreto resta libertad a los profesionales para preservar la salud de los animales "al no poder dispensar el tratamiento que necesitan".

Estas restricciones, advirtió Borge, "ponen en riesgo la salud pública, la salud de las personas y en particular la salud de los propietarios de los animales".

Las organizaciones convocantes exigen al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura que se reúna con los profesionales del sector para modificar esta ley.

"Esta es una ley que ataca a la base del criterio clínico del veterinario. El veterinario tiene que poder prescribir al animal, lo que piensa que ese animal necesita", subrayó Blanca Blanco, presidenta de la patronal de clínicas veterinarias de León (Ceve León).

"No hay que perder de vista el enfoque de salud pública que tienen todos los tratamientos que los compañeros desde las clínicas administran a los animales", señaló Santiago de la Varga, presidente del Sindicato de Veterinarios de León.

Los profesionales denuncian que, con la nueva normativa, se ven con absoluta incapacidad para hacer valer el criterio clínico a la hora de decidir tipos de tratamientos y dosis, se ve incrementada su labor administrativa con una carga burocrática inasumible, se enfrentan a sanciones desorbitadas y reprochan que las legislaciones veterinarias se adopten sin contar con los veterinarios y con un criterio meramente administrativo que pone en riesgo el bienestar de los animales y, por ende, la salud de la población.

En la manifestación participaron también el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Luciano Díez, el presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVet), Manuel Martínez, la decana de la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo y el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (CONEVet), David González.