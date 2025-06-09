Dos municipios de la montaña oriental buscan repobladores en Sevilla y Barcelona

Publicado por Ical Palencia Creado: Actualizado:

El proyecto Conecta Rural II, desarrollado por los ayuntamientos de Barruelo de Santullán y Brañosera con el apoyo de la Fundación Santa María la Real, intensifica su labor para combatir la despoblación en la Montaña Palentina. Esta semana, el equipo del proyecto participará en sesiones informativas en Barcelona y Sevilla para dar a conocer las oportunidades que ofrecen estos municipios a quienes deseen establecerse en ellos.

Con el respaldo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Conecta Rural II asesora a personas interesadas en mudarse al entorno rural y colabora con propietarios, empresas y asociaciones para facilitar este proceso. El proyecto, que afronta su segunda fase, ha contribuido al aumento de la población en ambos municipios, con un notable incremento de alumnos en el colegio comarcal, que ha pasado de 40 a 55 estudiantes.

Esta semana, los alcaldes y técnicos del proyecto presentarán Conecta Rural II el 11 de junio en el Hogar Centro Castellano y Leonés de Cataluña, en Barcelona, y el 12 de junio en la Fundación Más, en Sevilla. En ambas citas se firmarán acuerdos de colaboración para seguir impulsando la iniciativa. Además, recientemente, un grupo de 17 personas de la asociación San Juan de Dios visitó Barruelo de Santullán para conocer de primera mano sus servicios, viviendas y oportunidades. Para quienes no puedan asistir a estas sesiones, la web https://conecta-montanapalentina.es/ y la aplicación móvil de Conecta Rural, disponible para Android e iOS, ofrecen información sobre servicios, empleo y viviendas en la zona.