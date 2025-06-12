NUEVO PROYECTO
Alcles abre biblioteca para los pacientes
El recurso terapéutico y de ocio necesita donaciones de libros para poner en marcha la iniciativa que se inaugurará en abril
La Asociación Leonesa Con las Enfermedades de la Sangre (Alcles) pone en marcha un nuevo proyecto para los pacientes oncohematológicos. Meduletras es un espacio cultural y de ocio, un recurso terapéutico para crear una biblioteca con libros donados por y para pacientes. Los socios serán los encargados de clasificar, catalogar y ordenar los libros en un espacio que servirá después para organizar talleres de lectura y escritura y presentación de libros, entre otras actividades.
«La lectura y la escritura son herramientas poderosas a través de las cuales los estudios han demostrado que se pueden expresar experiencias, dándoles la posibilidad de ser parte de algo significativo, ayudando a combatir el aislamiento».
La biblioteca es un recurso que busca atender las necesidades emocionales de los pacientes y sus familias. Desde hoy y hasta abril de 2026 que se inaugure, los pacientes y sus familiares se dedicarán a la puesta a punto de un espacio para el que se necesitan donaciones de libros. «La magia de la lectura nos permite viajar en el tiempo, nos acerca, nos une y nos da oportunidad de crecer. Disminuye el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo de los pacientes que viven en ocasiones largos tratamientos con ingresos».
La biblioteca estará ubicada en el edificio ADA en la 2ª planta, local n.º 7 situada en Avda. Campos Góticos s/n.