Los mayores urgen a combatir el edadismo: El 96% de víctimas de maltrato no denuncia

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado al Gobierno, las instituciones y la sociedad civil, medidas para combatir el maltrato y la discriminación hacia las personas mayores y personas con discapacidad mayores, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, que se celebra este domingo 15 de junio.

La Plataforma ha reiterado la urgencia de visibilizar y combatir esta problemática que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato en entornos comunitarios durante el último año, lo que representa un 15,7% del total de la población mayor.

Sin embargo, el dato en el que ha incidido especialmente la Plataforma es que en España tan solo el 4% de las personas afectadas denuncia. Así lo pone de manifiesto el estudio elaborado por la entidad adherida a la PMP, HelpAge International España, bajo el título 'Violencia en la vejez: edadismo, abuso y maltrato hacia las personas mayores'.

A pesar de estos datos, la PMP ha destacado que el abandono, el abuso y la violencia hacia las personas mayores "son a menudo las agresiones más ocultas". Esta invisibilidad se atribuye en gran parte al "edadismo estructural existente en la sociedad".

Asimismo, la Plataforma llama igualmente a reconocer la violencia de género como una de las formas más graves de maltrato hacia las personas mayores y una forma de violencia particularmente invisibilizada. "Las mujeres mayores sufren una doble discriminación, por razón de edad y género", argumentan.

La Plataforma ha insistido en que es fundamental entender que la condición de vulnerabilidad que pueden experimentar algunas personas mayores no es causada por la edad en sí, sino por condicionantes estructurales que se presentan a lo largo de la vida y generan desigualdades sociales interrelacionadas.

Tal y como ha manifestado Fernández, "es erróneo pensar que todas las personas mayores son vulnerables y que esta es una condición inherente a la vejez pues, como decimos, la vulnerabilidad se origina por factores propios del contexto personal, siendo una condición que puede o no presentarse durante esta etapa vital".

Por estos motivos, entre las medidas y acciones reclamadas por la Plataforma, se encuentra la necesidad de implementar políticas públicas que protejan los derechos de las personas mayores y prevengan el maltrato, dotadas de presupuestos suficientes e independientes de los cambios políticos; se desarrollen y fomenten nuevos derechos acordes a los paradigmas derivados de las tecnologías digitales; se fomente la denuncia de casos de abuso y proporcione apoyo integral a las víctimas. Se propone, asimismo, capacitar al personal que trabaja con personas mayores y a las personas cuidadoras para detectar y prevenir situaciones de maltrato.

Se plantea también promocionar una cultura del envejecimiento activo y saludable que erradique la representación negativa que genera prejuicios y estereotipos sobre la vejez; fomentar la inclusión social de las personas mayores, creando y fortaleciendo redes de apoyo y alentando su participación en la toma de decisiones y se generen campañas nacionales de sensibilización y concienciación sobre el abuso y maltrato, con perspectiva de derechos y género, promoviendo la participación intergeneracional.

Mientras, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha pedido un marco legislativo específico, así como recursos y servicios especializados en maltrato a personas mayores para poder combatirlo. En este sentido, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha reclamado "protocolos consensuados y de obligado cumplimiento para todos los profesionales" ya que cada vez "tienen cada vez más dudas y dificultades para actuar en situaciones de maltrato".

Fernández Santillana ha insistido en que "el maltrato a las personas mayores a veces no se quiere ver, ni se quiere oír, ni se quiere hablar. Si no lo hablamos, si no lo visualizamos, todos seremos cómplices, la sociedad será copartícipe". Al respecto, ha apuntado que es muy importante ser "proactivos para erradicar estas situaciones".

El presidente de CEOMA ha asegurado que "el cariño y el interés que teóricamente generan las personas mayores a veces no se corresponde con la realidad, se les priva de derechos básicos tales con como tomar decisiones sobre su vida o recibir un trato respetuoso y libre de violencia".

A su juicio, "ante el abuso y maltrato hay dos vertientes donde actuar, la primera desde las propias personas mayores, que son las que no ponen límites y no defienden sus propios derechos, y la segunda, es hacer terapia de choque con la sociedad para que sea consciente, porque llevamos muchos años con este problema y aún nos queda camino por recorrer".

Violencia

Desde CEOMA, ven "con especial preocupación como actualmente el maltrato tiene cara de mujer con hijos que está siendo violentada". Según Fernández Santillana, "la violencia filial se produce y no se cuenta". "No toda violencia es física, hay un factor de que afecta a los sentimientos, una violencia verbal que se convierte en acoso, en maltrato y que se da en más ocasiones de las que pensamos, está invisibilizado", ha denunciado.

La organización ha recordado que "con el maltrato siempre se produce por una Violación de los Derechos Humanos" por lo que ha hecho un llamamiento a "abrir los ojos, darlo a conocer, estar proactivos para cambiar esta situación y, no menos importante, insistir en que las personas mayores asuman que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona de edad diferente, porque sumar años no significa restar derechos".

En 2019, CEOMA puso en funcionamiento, a través de CONFEMAC, el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores (900 65 65 66), gestionado y atendido por profesionales que funciona los 365 días del año, de 9 a 21 horas. El teléfono se pone al servicio de la sociedad y de las propias personas mayores para ayudar y orientar. Desde su puesta en marcha, ha atendido 4.000 casos en toda España.

Por su parte, en el marco de este Día Mundial, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria que "pase por garantizar el buen trato a quienes han sostenido con su trabajo, esfuerzo y experiencia el presente que hoy habitamos" por lo que ha hecho un llamamiento a participar en jornadas formativas organizadas en esta materia.

"Desde 1977, UDP ha sido una voz fuerte y constante en la defensa de los derechos de las personas mayores, promoviendo el movimiento asociativo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y como una red de prevención ante el maltrato. Seguimos firmes en nuestra lucha por una sociedad diversa, inclusiva, igualitaria y para todas las edades", ha indicado Inmaculada Ruiz Martín, presidenta de la UDP.