Frank Cuesta y sus primeras palabras tras la polémica: "Todo esto viene por envidias y despechos"

El mes de mayo ha estado marcado por las polémicas apariciones en las redes sociales del creador de contenido y herpetólogo, Frank Cuesta, en las que declaraba que su enfermedad era falsa e incluso que pagaba por los animales de su Santuario. Un testimonio que ha dividido a la población entre los que opinan que es un "impostor" y quienes creen que estaba respondiendo ante algún tipo de presión.

Por todo esto, Cuesta ha concedido una exclusiva entrevista en 'Código 10', de Cuatro, para aclarar lo sucedido. Durante el programa, el herpetólogo leonés confesó que fue su antiguo amigo Chi, el que sacó a la luz varios audios manipulados para mermar su reputación: "Que te digan que maltratas animales duele por quien viene, sabiendo que está manipulando audios cortados". A continuación, explicó que esta red de mentiras se debe a "envidias, despechos y desilusiones".

Frank Cuesta admitió que "nunca antes había tenido problemas con la policía en Tailandia" y que supone que no entrará en la cárcel.

La entrevista concluyó con un emotivo mensaje por parte de su protagonista: "Intento hacer un mundo mejor alrededor mío e intento ayudar a los máximos animales a que salgan de unas condiciones deplorables y que puedan venir aquí y tener una segunda oportunidad para ser animales salvajes de nuevo".