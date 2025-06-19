Cáritas pone nombre a los derechos invisibles

Se abre el telón, una mujer en escena con los ojos cerrados mirando al suelo, un foco de luz la ilumina en el escenario a oscuras. Música de violín y viola mientras ella se mueve por el escenario parándose en distintas rocas. Así comienza Ponte tus Derechos, una obra de teatro que recoge «una lluvia de ideas» surgidas durante dos años de trabajo en los encuentros del grupo de participación de Cáritas y al que Carmen Suárez Freile ha dado forma en un libreto que se representó ayer en el Teatro San Francisco con actores y actrices usuarios de Cáritas y personas voluntarias.

Hay derechos fundamentales recogidos en los documentos legales, aunque no precisamente por eso son más respetados, como la vida, la salud, la vivienda, la seguridad, la educación «esos que ya están asentados en nuestra sociedad, al menos en teoría». Pero también hay derechos que no están reflejados ni en la Constitución, son los invisibles, pero garantes de la dignidad y el respeto. Ponte tus Derechos refleja las ideas del grupo de participación de Cáritas, un conjunto de quince personas usuarias y voluntarias de la organización que durante dos años han trabajado en un proyecto de escucha, participación y sensibilización que ayer tuvo como colofón una obra de teatro en la que personas de la calle, víctimas de violencia de género, de prisión e inmigrantes se han convertido en actores y actrices por un día para poner el foco en los «derechos invisibles», como el derecho a ser escuchado, derecho a la esperanza, derecho a la felicidad, derecho a equivocarse, derecho a la ternura, derecho a crear y derecho a soñar.

La actividad forma parte de la Semana de la Caridad que bajo el lema Mientras hay personas hay esperanza, organiza Cáritas para celebrar el Corpus Christi «desde la solidaridad y la cercanía» y que busca sensibilizar y visibilizar el compromiso de las personas en situación de vulnerabilidad.

Cartel diseñado por Marina Santosdl

Carmen Suárez Freile, voluntaria de Cáritas e integrante del grupo de participación, ha escrito una obra que recoge esa lluvia de ideas que el grupo ha desarrollado durante casi dos años. «A través de distintas escenas de la vida cotidiana, en las que todos nos podemos reconocer, en ellas van apareciendo los llamados derechos invisibles», asegura Carmen Suárez. El derecho a ser feliz, a equivocarse, a la ternura o a soñar son los protagonistas de una obra que reflexiona en grupo a través de distintas escenas «como fotografías de nuestras vidas, integradas en nosotros y, aunque a veces no nos demos cuenta, nos pertenecen y somos, cada uno de nosotros, los encargados de reivindicarlos», asegura la autora. «Quiero destacar el inmenso trabajo de todos los integrantes del grupo de participación, con sus aportaciones a la obra, con música en directo, los decorados, su capacidad para ser actores y actrices, sin serlo», un esfuerzo de muchas horas de trabajo en el que ha tenido una parte activa la técnica María José Alonso Llamas, que destaca «lo mal que nos sentimos cada uno de nosotros cada vez que esos derechos, que no están escritos en ningún documento, se vulnera».

Teléfonos móviles

«La falta de escucha que vive nuestra sociedad, demostrar ternura, ser conscientes de la auténtica felicidad y de lo que es verdaderamente importante para cada ser humano, se representan en cada escena como fotografías de vida». Suárez Freile ha puesto el énfasis en el uso de los teléfonos móviles «porque creo que es un gran problema en la sociedad que nos ha tocado vivir. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nuestro día está lleno de razones para tener un móvil en la mano constantemente y cada vez menos para hablar cara a cara. Inevitablemente, nos vamos alejando de los demás y, al final, terminamos alejándonos de nosotros mismos».

Para la autora, que ha escuchado todas las sugerencias del grupo para escribir esta obra de teatro, «transmite algo que es fundamental para la vida: la ilusión, la capacidad de soñar, la felicidad, la esperanza de que todo puede ser mejor, nuestro mundo interno y externo».

Al final de la representación, la protagonista vuelve a escena y los derechos se transforman en telas de colores que la visten «mostrándonos que esos derechos están dentro de ella y de todos nosotros».

Carmen Suárez es voluntaria de Cáritas desde 2024. Además de con el grupo de participación, colabora con el programa 'Caminando juntos'.

La obra está interpretada por actrices y actores no profesionales de los distintos programas de Cáritas



A equivocarse, a soñar, a crear, a la ternura, a la felicidad, a la esperanza, a ser escuchado son derechos no legislados que la obra reivindica