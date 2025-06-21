La cirugía mayor ambulatoria toma impulso

La mitad de las cirugías plásticas y estéticas se realizan de manera ambulatoria, sin necesidad de ingreso hospitalario y con menos inconvenientes para los pacientes. En la jornada organizada ayer en León por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) los especialistas recibieron formación para impulsar el mayor número de cirugías ambulatorias, uno de los retos de futuro de los profesionales de esta especialidad «que está más en boga», explica la leonesa Paz Artigues, directora del curso y una de los tres profesionales que dirigen clínicas privadas en León. «La cirugía ambulatoria en el ámbito estético no se ha movido mucho desde hace años y queremos dar al paciente un mejor seguimiento».

A la jornada acudieron especialistas pioneros en la cirugía plástica ambulatoria de España que abordaron los inicios y la actualización de la especialidad.

Paz Artiguez y Nicolás Maestro, ayer en un receso del curso.C. TAPIA

Nicolás Maestro, presdiente de Aecep, defiende la ampliación de los procedimientos ambulatorios «que podemos realizar con total seguridad, con anestesia o sedación, sin que los pacientes tengan que quedar ingresados 24 horas en los hospitales y con una recuperación más rápida y más cómoda para el paciente». Destacó que el futuro está en las unidades de cirugía mayor ambulatoria «para conseguir recuperaciones más rápidas», estrategia que ya desarrollan comunidades como Cataluña. «Hay muchos procedimientos que se pueden hacer con anestesia local, pequeñas intervenciones de las que no se habla demasiado en los congresos y en este encuentro es lo que tratamos, de esas intervenciones que podemos hacer de manera ambulatoria si que exista ningún riesgo para el paciente». Blefaroplastia (operación del párpado caído) otoplastias (operación de las orejas) y rinoplasticas (operación de la nariz) son las prácticas estrellas «pero tambien se pueden hacer otras como aumentos de mama, es decir, toda aquella cirugía que se puede realizar en poco tiempo, 100% con anestesia local, pero también la cirugía mayor ambulatoria, con procedimientos más largos bajo anestesia o sedaciones. Esas en las que podemos operar por la mañana y la paciente se puede ir a su casa por la tarde».

Participantes en la jornada celebrada en la Colegiata de San IsidoroC. TAPIA

El funcionamiento de estas unidades de cirugía mayor ambulatoria está regulado en la legislación española, pero no todas las comunidades autónomas han desarrollado el articulado. Castilla y León es una de las que más retrasado lo tiene. «Hace falta un cambio de mentalidad. Cataluña es la que más regulación tiene».

Otro de los asuntos que se abordó en el curso fue la seguridad de los pacientes. «Hay especialistas que tienen acuerdos con empresas de transporte sanitario por si surgen complicaciones, pero estadísticamente no se producen». Artigues destaca que en ciudades como León «es más fácil porque se puede pedir una ambulancia y acuden inmediatamente, pero no se ha dado nunca el caso».

La cirugía estrella ahora es la blefaroplastia. «La blefaroplastia, la operación del párpado, ha subido mucho y ha adelantado a la liposucción, que hace años era lo que más se hacía en las clínicas. Son las dos operaciones que más se están haciendoen Europa y subió a partir de la pandemia».

La tecnología revoluciona los procedimientos «Hoy en día, para hacer una liposucción siempre se utiliza la tecnología, aparatos para mejorar la refracción de la piel y para facilitar la extracción de la grasa».

Los especialistas alertan del intrusismo «Los cirujanos plásticos estamos muchos años formándonos para tener un título que ofrezca seguridad al paciente y en España todavía hay que tener cuidado con dónde se va uno a aperar, no hay que meterse en cualquier sitio. La especialidad está de moda y crece, pero nuestro campo de batalla es el intrusismo. La Ley Sara está aprobada y en fase de desarrollo».

La operación de párpados adelanta a las liposucciones y se convierte en las cirugía estrella en las clínicas plásticas