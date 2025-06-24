La democracia fusilada en Mansilla de las Mulas

«Terror y dolor" son las dos palabras que resumen lo que se vivió en Mansilla de las Mulas tras el golpe de Estado de 1936. Desde julio a diciembre de aquel año la persecución y la muerte recorrió las casas de más de 60 personas.

La democracia fue fusilada con seis de los nueve concejales del municipio pasados por las armas, además de otros vecinos también asesinados y al menos una vecina a la que le arrebataron la vida junto a su hijo.

Juan José Pacios -Ludeña, concejal Mansilla de las Mulas asesinado en 1936.DL

‘Vecindario represaliado en 1936’ es el nombre de la calle que familiares de las víctimas del franquismo en Mansilla de las Mulas promueven para recordar, reconocer y reparar el daño causado y que han heredado sus descendientes .

Con el apoyo del grupo municipal socialista del municipio han impulsadio una moción que se debatirá el proximo 30 de junio, a las 16.30 horas en una sesión extraordinaria y con este único punto en el orden del día.

Isidro González Pérez, alcalde de Mansilla de las Mulas asesinado en 1936.DL

La represión contra los representantes de la República y vecinos afines al régimen democrático que se llevó a cabo en la villa en 1936, tras el golpe de estado de Franco, adquirió unas dimensiones tan descomunales como en el olvido en que ha quedado sumida.

En una localidad de apenas un millar de habitantes, donde no hubo frente de guerra, se tiene constancia por las pesquisas de familiares que al menos 61 personas, 60 hombres y una mujeres, sufrieron algún tipo de daño directo.

Los datos recabados en la causa 619/39, cuyo original se encuentra en el archivo militar de Ferrol, desvelan que la totalidad de la Corporación municipal democráticamente elegida fue depurada. Seis de los nueve miembros, incluido el alcalde, Isidro González Pérez, fueron pasados por las armas y los otros tres estuvieron presos. Según la investigación llevada a cabo por las familias durante años, cuatro ediles fueron pasados por las armas en Puente Castro, tras su condena en un consejo de guerra, y otros dos en Villadangos del Páramo, tras ser apresados en San Marcos y conducidos hacia esta localidad en octubre de 1936 para ser ejecutados extrajudicialmente.

Santos Francisco Díaz, concejal fusilado en Villadangos en octubre de 1936.DL

En Puente Castro fueron asesinados, el 4 de diciembre de 1936, el alcalde, Isidro González Pérez, y los concejales Isaac Álvarez Pacios, Juan José Pacios Ludeña y Nicolás Santos Robles.

Además, el también concejal Santos Francisco Díaz ‘’fue asesinado en octubre de 1936 por pistoleros afectos al golpe de Estado, cerca de Villadangos del Páramo", señala la moción.

En Villadangos del Páramo también fue asesinado el concejal Acacio-Flaviano Rodríguez García, según las aportaciones que hace José Cabañas en su libro 'Cuando se rompió el mundo'.

Otras personas de las cuales hay constancia que también fueron asesinadas en este pueblo son Epifanio González, hermano del alcalde, Casimira Marcos Merino, apresada junto a su hijo Francisco Candanedo Marcos, también pasado por las armas y enterrado en la fosa común donde se acumularon los cuerpos de más de 80 personas que eran fusiladas en el monte.

La moción es fruto de la ardua investigación llevada a cabo por las periodistas Olga Rodríguez Francisco y Pura Francisco bisnieta y nieta de este edil, y por Pilar González, sobrina nieta del alcalde y de su hermano Epifanio.

La causa 619/36 no solo menciona los nombres de las víctimas, sino también de los victimarios. La denuncia, que se fecha el 19 de agosto de 1936, fue encabezada por Blas Sanz Piñán, nombrado alcalde tras ser destituida y detenida toda la corporación. Otros 17 "convecinos derechistas" acompañaron al farmacéutico, para que paguen sus culpas los traidores contrarios al movimiento nacional salvador de España” precisa José Cabañas.

La denuncia dio lugar al sumario 619/36 por el que fueron procesados tantos otros vecinos de la villa, algunos de ellos asesinados por fusilamiento en Puente Castro y otros "paseados", asesinados y desaparecidos en los montes de Villadangos del Páramo.

«El daño fue irreparable para este vecindario de Mansilla de las Mulas», señala la moción firmada por una veintena de familiares y que cuenta con el apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Algunas personas sufrieron prisión y otros castigos que quebrantaron su salud de manera severa e irreparable», añaden.

Viudas, huérfanos, familias señaladas que huyeron en cuanto pudieron de aquel ambiente opresor y que han arrastrado el dolor y el silencio durante generaciones.

El alcalde tenía 31 años cuando lo mataron y una hija de meses. Isaac Alvarez Pacios, abogado y empleado en el negocio familiar de una tienda de tejidos, tenía 30 años, estaba casado y con una hija de meses, que aún vive y encabeza la lista de firmas.

La represión en Mansilla de las Mulas no se limita a esta causa. La ARMH buscará esta semana en la localidad los restos de otras personas asesinadas en una exhumación aprobada, como es preceptivo, por la Junta de Castilla y León.