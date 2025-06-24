La Junta recibe 1.254 unidades de productos tecnológicos para mayores: andadores, inodoros o duchas inteligentes

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, con uno de los andadores inteligentes.JUNTA DE CYL

La Junta de Castilla y León ha recibido 1.254 unidades de productos tecnológicos para mayores, tales como andadores, inodoros y duchas inteligentes. En concreto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a comenzar ahora con la distribución de estos recursos, adquiridos a través de la compra pública innovadora, para su uso gratuito, "con el objetivo de facilitar la vida de las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia".

Se trata de soluciones tecnológicas destinadas a ayudar a estos colectivos a realizar actividades básicas de la vida cotidiana, como andar, acudir al cuarto de baño, levantarse de la cama o acostarse y ducharse.

Así lo ha señalado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha asistido este martes, en el centro tecnológico La Aldehuela de Zamora, al acto formal de recepción de unos productos en los que la Junta ha invertido un total de 5,4 millones de euros.

Estos productos se van a distribuir entre usuarios del programa 'A gusto en casa' y de las residencias y centros de atención a personas con discapacidad de titularidad pública autonómica en las nueve provincias. Tal y como ha informado Isabel Blanco, se trata de productos hasta ahora inexistentes en el mercado, pero que ya son una realidad, y se van a prestar de forma gratuita a las personas allá donde residan, ya sea en su domicilio o en los centros de la Junta.

El objetivo es, fundamentalmente, facilitarles su vida diaria. Por lo que respecta a los usuarios del programa 'A gusto en casa' -servicio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que permite a las personas mayores, dependientes o con discapacidad seguir viviendo en su propio hogar mientras reciben todos los cuidados y atenciones necesarias apoyándose en las nuevas tecnologías--, la distribución se va a realizar en colaboración de tres entidades que prestan este servicio: Fundación San Cebrián--Burgos, Palencia y Soria--, Fundación Intras--Valladolid, Zamora y León--y Fundación Asprodes--Salamanca, Ávila y Segovia--.

Estas entidades van a encargarse de informar, orientar, formar y asesorar tanto a los usuarios como a sus cuidadores, pero también van a encargarse de la logística: registro, almacenaje, distribución, instalación y seguimiento de los productos, además de la monitorización de su uso, mantenimiento del inventario actualizado, así como una evaluación sobre el impacto de esta herramienta en la vida de las personas que lo reciban.

En el caso de los centros residenciales, serán los profesionales sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades quienes realicen estas funciones.

Elección de los usuarios

El primer paso para que un usuario del programa 'A gusto en casa' reciba uno de estos productos innovadores implica la detección de alguna necesidad, bien por el trabajador social del CEAS bien por el gestor de caso de la entidad proveedora.

A partir de ahí, dicha entidad se encargará de trasladar, instalar y formar al usuario y cuidadores o familiares sobre el uso del utensilio. Un requisito para la incorporación a un hogar implica que esté incluido en el plan de apoyos al proyecto de vida pactado con el usuario.

Las fechas establecidas para el reparto son: el acostador y la ducha comenzarán a distribuirse a partir del 1 de julio, mientras que el andador y el inodoro se repartirán desde el próximo 15 de julio.

La número dos del Gobierno autonómico ha insistido en que se trata de unos productos innovadores que, hasta la fecha, no estaban en el mercado. "La Junta va a prestarlos gratuitamente, no sólo para mejorar la vida de los colectivos más vulnerables de la sociedad, sino también para aliviar la carga de los cuidadores".

La idea es que luego también se puedan comercializar de forma libre.