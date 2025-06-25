Buscan en Mansilla de las Mulas a cuatro republicanos asesinados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) iniciará hoy las labores de búsqueda de una fosa común, en el cementerio de Mansilla de las Mulas en la que espera encontrar los cuerpos de cuatro personas asesinadas por falangistas el 18 diciembre de 1936.

La ARMH informado, a través de un comunicado, que estas personas son Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López. Miguel Carro Llamazares era presidente de la Agrupación Socialista de León capital y miembro de UGT, además de haber sido concejal en la ciudad de León. Detenido en agosto de 1936, permaneció detenido en el campo de concentración de San Marcos hasta que lo asesinaron; su patrimonio fue confiscado y subastado para pagar una deuda que le habían impuesto. José Fuertes Martínez, abogado de Trobajo del Camino de 24 años que militaba en Izquierda Republicana y también fue detenido y encerrado en San Marcos. Fernando Blanco Sandoval, 25 años, era tipógrafo, editor del semanario socialista Iskra y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en León. Mariano López López, nació en Matapozuelo, trabajaba como mozo ferroviario; simpatizaba con el Frente Popular y tenía 36 años