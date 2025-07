Camino Muñiz-Alique, psicóloga sorda: «Faltan recursos de salud mental sin barreras"

La psicóloga leonesa Camino Muñiz-Alique es sorda. Es especialista en lengua de signos española. Ha realizado formaciones complementarias orientadas al apoyo de la comunidad sorda y la intervención social. Trabaja en Vigo como psicóloga enfocada en el acompañamiento a personas sordas. Este viernes ofreció una charla en León para abordar la (In) validación emocional de las personas con discapacidad auditiva. «La comunidad sorda tiene mucho potencial, capacidades y resiliencia, pero necesitamos que la sociedad nos vea como ciudadanos de pleno derecho, con el derecho a acceder a la información y la salud mental sin barreras. Eso beneficiaría a toda la sociedad, no solo a las personas sordas».

—¿Cuál fue su motivación para estudiar psicología?

—Siempre me interesó entender el comportamiento humano, las causas biológicas, sociales y culturales que explican cómo actuamos. También veía la psicología como una vía para aportar a la comunidad sorda, que a menudo carece de profesionales accesibles.

—¿Qué dificultades encontró durante su etapa de estudiante?

—Muchas barreras, sobre todo de comunicación, porque era la única estudiante sorda y no había recursos ni conocimientos suficientes sobre la sordera. Dependía de la intérprete de lengua de signos, y eso limitaba mi participación en seminarios, prácticas o actividades extracurriculares, lo que me supuso retrasos y mucha frustración.

—¿A qué se refiere con (in) validación?

—La invalidación emocional significa negar, rechazar o minimizar lo que otra persona siente. Esto puede ocurrir en la familia, en la pareja, en la escuela o incluso en la terapia. Al invalidar a alguien, se le hace sentir que sus emociones no son legítimas. Por el contrario, la validación emocional reconoce, acepta y da valor a esas emociones, aunque no se compartan necesariamente.

—¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes de las personas sorda y cómo abordar el riesgo de que estén ocultos por las deficultades en la comunicación?

—La soledad, la baja autoestima, la ansiedad y los síntomas depresivos son bastante frecuentes en personas sordas. También el estrés por barreras comunicativas. Muchas veces estos problemas quedan ocultos porque no hay una comunicación fluida con profesionales, familiares o profesores, por lo que no llegan a expresarse ni a ser atendidos correctamente.

—¿Se habla de personas sordas como si fueran un conjunto homogéneo. ¿Cree que esta manera de ver a las personas sordas se refleja en sus problemas y necesidades?

—Sí, a menudo se nos ve como un bloque homogéneo, pero dentro de la comunidad sorda hay muchísima diversidad: personas con distintos niveles de competencia en lengua de signos, personas sordas que usan la lengua oral, con o sin implante, de diferentes edades y experiencias. Por tanto, sus necesidades y problemas psicológicos también son diferentes y hay que individualizar el apoyo.

—¿Las personas sordas tienen más reticencias para ir a terapia?

—Existe bastante reticencia, muchas personas sordas piensan que el profesional no las va a entender o no va a saber comunicarse, lo cual tristemente a veces es cierto.

—¿Qué recursos hay disponibles en salud mental para atender a las personas sordas?

—Los recursos específicos son muy escasos; la falta de psicólogos/as signantes o intérpretes especializados en salud mental limita mucho el acceso real a la terapia.

—La prevención y el abordaje de la violencia de género es complicado para la población femenina hablante. ¿Tienen las mismas posibidades de denuncia y de servicios las mujeres sordas?

—La violencia de género muchas veces se invisibiliza porque tienen menos acceso a información, recursos adaptados y atención accesible. Es más difícil detectar las señales de maltrato cuando hay barreras de comunicación. Además, pueden tener mayor dependencia del entorno de pareja o familiar, lo que agrava la vulnerabilidad. Las oportunidades y recursos todavía no son iguales que para el resto de mujeres.

—¿Los niños sordos en los colegios tienen más riesgo de acoso escolar?

—Sí, porque les cuesta expresar qué ocurre si no tienen los apoyos adecuados, o porque temen no ser creídos. Muchos adultos no saben identificar las señales de que un niño sordo está sufriendo acoso y no se comunican en su lengua.

—¿Cuáles son las dificultades añadidas de las personas mayores sordas?

—Suelen tener menos acceso a la información en lengua de signos, más barreras tecnológicas y mayor aislamiento. Es frecuente que no hayan tenido educación bilingüe y que dependan de lecturas labiales muy limitadas, lo que les dificulta participar socialmente y acceder a recursos.

—¿Qué pasos positivos se están dando y qué queda por hacer?

—Se está empezando a formar a más profesionales en lengua de signos y a sensibilizar sobre la diversidad sorda, pero todavía falta mucho camino para garantizar una accesibilidad en salud mental y en recursos sociales y empoderar a las personas sordas para que exijan sus derechos.

