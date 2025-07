Potenciadores del bronceado: la moda que amenaza tu salud en verano

La exposición solar y el desarrollo de quemaduras no son un episodio aislado. Las agresiones en la piel a las células se acumulan a lo largo de la vida. Cuanto mayor sea la exposición, más serán los riesgos de padecer alteraciones cutáneas. La exposición al sol de carácter vacacional o en la montaña no son los únicos peligros, ya que la exposición al sol cotidiana, por motivos de trabajo, actividades deportivas o educacional también pueden ser peligrosas. Y la edad también es un factor a tener cuenta, puesto que las quemaduras en edades infantiles o juveniles son especialmente importantes.

Ante estos riesgos, se plantea la cuestión si puede haber un bronceado saludable. Los expertos lo tienen claro. El bronceado se produce por la reacción de la melanina a la radiación solar y es un mecanismo de defensa ante las agresiones externas de las radiaciones. En el caso de las camas solares, tampoco es recomendable. De hecho, la International Agency for Research on Cáncer (IARC), entidad que clasifica los diversos agentes que producen cáncer, ha clasificado como carcinógeno de tipo I para los humanos, la exposición a radiación UV de origen artificial. La evidencia científica es suficiente para determinar que las camas solares son peligrosas, ya que pueden llegar a inducir el desarrollo de cáncer de piel e incluso, se han prohibido en algunos países.

Una doctora examina la piel de un paciente.MAZKO VADIM

Los peligros del acelerador del bronceado

Si se tiene en cuenta que no existe un bronceado saludables, se puede concluir con que no es recomendable la utilización de aceleradores del bronceado. Una piel bronceada es aquella que ya ha sufrido un daño.



Los bronceadores son productos que incentivan la producción de melanina, pero no cumplen con la función de un protector solar, ya que la mayoría no cuentan con SPF, por lo que no protegen la piel.



Desde la Asociación Española contra el Cáncer recalcan que "los potenciadores de bronceado o autobronceadores que se utilicen durante la exposición al sol sin factor de protección solar, son técnicas de alto riesgo, ya que dejan expuesta a la piel a los efectos negativos de las radiaciones sin protección y, por tanto, aumentando el riesgo de daño o lesiones en la misma y la aparición de cáncer cutáneo".