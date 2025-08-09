Este sábado es la superluna de agosto: dónde y cuándo puedes verla en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Superluna de Esturión es es una luna llena que ocurre en agosto y se caracteriza por ser una de las lunas más grandes y brillantes del año. Según los rituales amerindios, esta luna llena se asocia con la abundancia, el encantamiento y la generosidad, y es un momento propicio para celebrar logros y compartir con los demás.

La Superluna de Esturión ocurrirá este sábado, 9 de agosto, aunque la luna estará llena durante toda la noche.

Es recomendable buscar lugares donde se puedan realizar observaciones de la superluna sin contaminación lumínica, como parques naturales o áreas alejadas de la ciudad para disfrutar de una vista más clara del cielo nocturno.

Algunos ejemplos de lugares idóneos para disfrutar de la superluna de agosto en León son la Cueva de Valporquero o algunos parques naturales de la provincia.

Recuerda verificar las condiciones climáticas antes de salir a observar la luna, ya que la visibilidad puede verse afectada por la nubosidad.