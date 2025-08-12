Posada de Valdeón vive su gran noche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel y el divulgador astronómico Ángel Molina abrieron ayer el cielo nocturno de los Picos de Europa en el primer acto del encuentro La Noche de Europa I. Un telescopio especial para astrofotografía y las mejores explicaciones de @diarioastronomo (Ángel Molina), complementado por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, abrieron La Noche de Europa entre imponentes macizos calcáreos.

La Fundación Stars4all, en colaboración con Eurogaia y «Hablamos de Europa» trabajan para la protección del cielo nocturno y luchan contra la contaminación lumínica.

Los Picos de Europa se han convertido en símbolo de resistencia contra la contaminación lumínica y uno de los mejores cielos de España: uno de los pocos espacios de la península donde aún puede verse el cielo estrellado a simple vista, gracias a la implicación de municipios y ciudadanía. La zona actúa como «laboratorio vivo», demostrando que es posible compatibilizar desarrollo local con la conservación del cielo nocturno.