Diario de León

Posada de Valdeón vive su gran noche

La Noche de Europa elige el oscuro cielo nocturno de Picos de Europa

Imagen de Ángel Molina en Picos de Europa en la madrugada del lunes.

Imagen de Ángel Molina en Picos de Europa en la madrugada del lunes.@diarioastronomo

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel y el divulgador astronómico Ángel Molina abrieron ayer el cielo nocturno de los Picos de Europa en el primer acto del encuentro La Noche de Europa I. Un telescopio especial para astrofotografía y las mejores explicaciones de @diarioastronomo (Ángel Molina), complementado por el astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel, abrieron La Noche de Europa entre imponentes macizos calcáreos.

La Fundación Stars4all, en colaboración con Eurogaia y «Hablamos de Europa» trabajan para la protección del cielo nocturno y luchan contra la contaminación lumínica.

Los Picos de Europa se han convertido en símbolo de resistencia contra la contaminación lumínica y uno de los mejores cielos de España: uno de los pocos espacios de la península donde aún puede verse el cielo estrellado a simple vista, gracias a la implicación de municipios y ciudadanía. La zona actúa como «laboratorio vivo», demostrando que es posible compatibilizar desarrollo local con la conservación del cielo nocturno.

tracking