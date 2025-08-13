El Hípico vibra contra las enfermedades raras

Pablonezz, Gianmarco Onestini (Dj italiano), Drum Show, Kynni y Salma harán vibrar la música en el hípico de León para visibilizar a las enfermedades raras. «Necesitamos que la juventud nos apoye, que venga al festival que hemos preparado pensando en ellos para hacer visible las enfermedades raras». La presidenta de Aler (Asociación Leonesa de Enfermedades Raras) hace un llamamiento a la juventud de León para que acuda al evento. La asociación organiza un festival de «Música para la conciencia sobre las enfermedades raras» el sábado 23 de agosto en este espacio pensado para la gente más joven.

Drum ShowDL

«Vibra León solidario» necesita el apoyo de los más jóvenes y para que estas enfermedades poco frecuentes sean cada vez menos desconocidas, el primer evento de estas carácteristicas celebrado en León contará con Djs, músicos e influencer que triunfan en las redes sociales. «Esperamos por lo menos cubrir gastos porque nos ha supuesto un esfuerzo importante organizar un evento de estas características», asegura la presidenta de la asociación, Beatriz Aller. «El objetivo es que este festival sea una plataforma que de visibilidad a las personas con patologías raras». Hasta ahora se han vendido 500 entradas «pero necesitamos vender al menos 1.000 más». Para conseguir el objetivo las entradas estarán hoy a 6 euros, una oferta pensada para aumentar la taquilla. El resto de los días las entradas cuestan 18 euros.

Música, comida y sorteos

Pablonezz.DL

El festival, que comienza a las 20.30 horas, estará presentado por Dani Martín, speaker motivacional y coach reconocido en León. A las 20.40 horas actuará Salma, un joven talento leonés y ex concursante de La Voz Kids. Marcos Fernández, conocido como Kynni, Dj leonés creador de contenidos con un gran número de seguidores en las redes sociales, comenzará su actuación a las 21.00 horas. La música solo descansará media hora para los sorteos de regalos y a las 22.00 horas será el turno para el influencer mediático y participante de varios realities como La isla de las tentaciones, Pablonez, que suma un extra a la conexión con el público leonés en su faceta de DJ.

La mezcla de música electrónica llega con el show lleno de energía con Drum Show y para acabar el DJ italiano Gianmarco Onestini, una de las sensaciones en su país dentro de la música urbana. «Con un estilo único que fusiona géneros como reggaetón y techno, ha logrado conquistar audiencias en todo el mundo gracias a su energía desbordante y su conexión inigualable con el público».

KynniDL

Además de la música, habrá una zona de food trucks como La Competencia y The Club House, y un gran sorteo solidario con premios como un jamón valorado en 100 €, vales de bombones por importe de 50?€, cascos de bicicletas, menú degustación para 2 personas en restaurante de estrella michelín, cenas para 2 personas en pizería, pack de botellas de vino, bonos de fisioterapia, bonos para el spa de León Termal Sport, productos Drasanvi, y muchos otros premios donados por colaboradores locales. Las entradas ya están disponibles en entradium.com/events/león-vibra-solidario . Las entradas promocionales a 6 euros se podrán adquirir hasta el 15 de agosto.

Pensado para los menores

Los niños menores de 2 años tienen acceso gratuito y para ellos se ha pensado un espacio con atracciones hinchables. «Hasta ahora se han apuntado muchas familias y hemos pensado también en los más pequeños», destaca Beatriz Aller.

Durante el evento se recogerán firmas para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicita una ley nacional de cribado neonatal más homogénea, justa y equitativa para todas las comunidades autónomas. La asociación ha presentado una reclamación ante el Procurador del Común para la inclusión urgente de las 4 nuevas enfermedades tratables en el Programa de Cribado Neonatal de Castilla y León aprobadas el 14 de noviembre de 2024 que, sin embargo, a día de hoy no se ha materializado, a pesar de que el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de más de 2,5 millones de euros para la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación con ese fin». Las enfermedades son Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDCG), Deficiencia Primaria de Carnitina (CUD) y la Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCADD) (esta ya está incluida en la Cartera básica del SNS). La Asociación Leonesa de Enfermedades Raras (Aler) trabaja por visibilizar y apoyar a las personas que viven con enfermedades raras, promoviendo la investigación, el diagnóstico precoz y la equidad en el acceso a tratamientos y servicios de salud. Cuenta con 105 socios.