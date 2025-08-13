Adopta un gato: Mina, rescatada con sus hermanos, busca hogar

Publicado por Alberto Gutiérrez Creado: Actualizado:

Mina es una gata que busca un hogar definitivo tras ser rescatada junto a sus cuatro hermanos por la Asociación Protectora de Animales Argos León. Vivían en la calle cuando un vecino amenazó con matarlos, lo que llevó a la persona que los cuidaba a pedir ayuda a la protectora.

Ahora está testada, vacunada y desparasitada, lista para ser adoptada. Para más información o para adoptarla a ella o a sus hermanos, se puede contactar en protectora.argos.leon@gmail.com.