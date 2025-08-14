¿Por qué la tasa de natalidad ha caído brutalmente en España?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La caída de la natalidad se refiere a la disminución en la tasa de nacimientos en una población durante un período determinado. Esto se mide a través del número de nacimientos por cada mil habitantes en un año.

Se debe a varios factores clave que han contribuido a este declive global en las tasas de fertilidad. Algunos de los motivos principales incluyen:

El empoderamiento de las mujeres: el mayor acceso a la educación y la participación en el mercado laboral ha llevado a las mujeres a posponer o renunciar a la maternidad.

La disminución de la mortalidad infantil: con la mejora en la atención médica y las condiciones de vida, los padres ya no necesitan tener tantos hijos para asegurarse de que algunos sobrevivan hasta la edad adulta.

Aumento del coste de la crianza: La educación, la alimentación y el cuidado de los niños son cada vez más costosos, lo que desalienta a a algunas parejas a tener más hijos.

Cambios en las estructuras familiares y sociales: la urbanización y los cambios en en los valores sociales también han influido en la decisión de tener menos hijos.

Además, algunos expertos señalan que la baja fertilidad puede tener un impacto en el ámbito económico y social, como el envejecimiento de la población, lo que podría pesar sobre la economía y los sistemas de la seguridad social y las pensiones; la disminución de la fuerza laboral, ya que un menor número de trabajadores puede afectar al crecimiento económico y a la innovación; y los impactos ambientales, pues una población más pequeña podría reducir la presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente.

Algunas políticas que podrían incentivar el crecimiento de la natalidad podrían ser los incentivos económicos, las políticas de conciliación y el apoyo a la familia.